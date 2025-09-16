Vereadores do PDT comemoram vitória do governo e agradecem deputados pelo apoio

Projeto que garante preservação do Parque do Palácio é aprovado na Assembleia Legislativa

Os vereadores do PDT, Grazi e Rodrigo, juntamente com o vice-prefeito Tolão, manifestaram agradecimento aos deputados estaduais do partido – Gerson Burmann, Luiz Marenco, Airton Artus e Tiago Cadó – que votaram favoravelmente ao Projeto de Lei do Parque do Palácio.

No início do ano, a Prefeitura de Canela entrou em contato com o governador do Estado, que posteriormente encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa. A conquista representa o cumprimento de um compromisso de campanha assumido pelo prefeito Gilberto Cézar e pelo vice-prefeito Tolão, reforçando a prioridade da atual gestão em preservar o patrimônio natural e histórico da cidade.

Esse resultado também é fruto da mobilização permanente da comunidade, especialmente por meio do movimento Amigos do Parque, que nunca desistiu de lutar pela preservação da área.

O PDT teve papel fundamental nesse processo. O presidente municipal Jerônimo Terra Rolim, iniciou articulações com a bancada estadual do partido, que se uniu em apoio à proposta e votou de forma unânime a favor do projeto.

Para os vereadores e o vice-prefeito, a aprovação simboliza não apenas uma vitória política, mas sobretudo a força da comunidade organizada e o cumprimento de um sonho coletivo de Canela. O PDT reafirma sua confiança de que, junto com o prefeito Gilberto Cézar, será desenvolvido um grande projeto para valorizar ainda mais o Parque do Palácio.