Assembleia aprova doação definitiva do Parque do Palácio para Canela, sem exigência de construção de centro de convenções

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, por 46 votos a zero, na terça-feira (16), o Projeto de Lei 272/2025, que transfere oficialmente a posse do Parque do Palácio para o município de Canela. O projeto de lei do Estado previa a doação do Parque sem a construção de um centro de convenções e congressos. A partir do repasse, o município terá até 15 anos para realizar melhorias e sem repassar o terreno para iniciativa privada.

Com a nova lei, articulada entre Governo do Estado e Prefeitura de Canela, com grande articulação do Prefeito Gilberto Cezar, o parque será dedicado exclusivamente a usos públicos, voltados ao lazer, cultura, esporte, educação, meio ambiente e eventos comunitários.

Nas redes sociais, Cezar, celebrou a aprovação e afirmou que o município está comprometido em transformar o local em espaço de uso público:

— Vamos investir lá e transformar esse parque, que será um modelo na Serra gaúcha.

Inicialmente, a área de 9,1 hectares havia sido repassada pelo Estado ao município em 2010. Contudo, a lei original previa a construção de um Centro de Convenções. Ou seja, o PL 272, aprovado nesta terça, modifica assim a Lei n° 13.506, da gestão de Yeda Crusius, numa expressão muito usada pela Administração Municipal de Canela: “sem gravames”.

Durante a sessão de aprovação do PL 272/2025 sobre a Doação do Parque do Palácio para Canela, a Deputada Nadine no uso da Tribuna do Espaço de líder defendeu o projeto solicitado pelo Prefeito Gilberto Cezar.

Em conversa com a redação da Folha, o prefeito de Canela disse que está focado em entregar “grandes projetos” e este é um deles.

O próximo passo é a sanção do projeto de lei pelo governador do Estado, Eduardo Leite, para que se concretize a doação, o que deve acontecer nos próximos dias.

O plano da Prefeitura é de que a área receba investimentos como iluminação, trilhas e equipamentos para uso em lazer, esporte e cultura.