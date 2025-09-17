Complexo do Parque Bondinhos Canela fará pausa para manutenção entre 22 de setembro e 3 de outubro

Entre os dias 22 de setembro e 03 de outubro, o complexo do Parque Bondinhos Canela estará fechado ao público para a realização de manutenção preventiva em suas estruturas e equipamentos. A pausa programada tem como objetivo garantir a segurança, conforto e qualidade da experiência oferecida aos visitantes, especialmente com a proximidade da alta temporada de primavera e natal na Serra Gaúcha.

Durante esse período, serão feitas inspeções e ajustes técnicos em todos os equipamentos do parque, incluindo os sistemas de movimentação dos bondinhos aéreos, com tecnologia suíça e doze cabines que proporcionam vista frontal para a Cascata do Caracol, um dos cartões-postais mais deslumbrantes do Brasil.

Além dos bondinhos, o parque reúne diversas atrações integradas à natureza e que também passarão por revisão, como a Eagle, uma tirolesa com cadeira dupla que simula o voo de uma águia sobre o vale e o Aerozuum, montanha-russa suspensa lançada recentemente, com trilho superior, curvas inclinadas e visual impactante da mata nativa..

A previsão é de que o parque retome suas atividades normalmente a partir do dia 04 de outubro, com todas as atrações operando em plena capacidade para continuar oferecendo experiências inesquecíveis em meio às belezas naturais de Canela.