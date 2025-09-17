Constituição começa a ser traduzida para a língua Kaingang em Canela

Comunidade Kaingang de Canela recebe cerimônia do Programa Língua Indígena Viva no Direito



Na próxima sexta-feira, 19 de setembro, a Comunidade Kaingang Kogunh Mág, em Canela, realizará a cerimônia de tradução da 1° Parte da Constituição Federal de 1988, na Comunidade Kaingang, do Programa Língua Indígena Viva no Direito.

O evento contará com a presença do Ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias e autoridades dos Ministérios dos Povos Indígenas (MPI) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O programa é fruto de uma parceria entre a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e está sendo executado pela organização da sociedade civil Instituto de Direito Global (IDGlobal), vencedora de edital de chamamento público lançado pela AGU em novembro de 2024.

O projeto tem como meta a tradução da Constituição Federal, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas para as três línguas indígenas mais faladas no Brasil: Tikuna, Kaiowá e Kaingang.

O objetivo é criar uma ponte de entendimento entre os povos indígenas e os responsáveis pela formulação e aplicação das leis brasileiras, ampliando o diálogo intercultural, promovendo a igualdade e fortalecendo a cidadania dos povos indígenas.

Na ocasião, também será exibido o curta-metragem “Fuá o Sonho”, produzido por mulheres Kaingangs e vencedor do prêmio de Melhor Direção na Mostra Gaúcha de Curtas, no 53° Festival de Cinema de Gramado.