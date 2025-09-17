É de Canela: com presença do prefeito Gilberto Cezar, Assembleia Legislativa aprova doação do Parque do Palácio

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade, durante sessão plenária desta terça-feira, dia 16, o projeto nº 272/2025, do Governo do Estado, que propôs a doação do Parque do Palácio ao Município de Canela. O prefeito Gilberto Cezar esteve presente na votação e comemorou a conquista para a cidade. “Esse é um legado que vai ficar do nosso governo para a comunidade. Isso não se apaga. Agora poderemos iniciar as tratativas para tornar o Parque em um empreendimento de cultura, lazer, preservação ambiental e entretenimento, e cuidar da manutenção dessa grande área verde no meio urbano de Canela. É histórico, emocionante e uma conquista inédita para os canelenses”, ressaltou o chefe do Executivo após a aprovação da matéria pelos deputados.

O projeto alterou a finalidade do imóvel doado a Canela e autorizou sua utilização para instalação de uma nova proposta de uso para o parque. Mediando junto ao governador Eduardo Leite, a administração pública municipal conseguiu que o Estado encaminhasse um projeto de lei à Assembleia Legislativa para alterar a Lei nº 13.506/2010, que determinava que o Poder Executivo canelense deveria instalar no terreno do Parque um centro de convenções, o que não ocorreu no prazo e que, por isso, a posse retornaria ao Estado. O estado chegou a notificar o município, no ano passado, do não cumprimento do gravame e do encaminhamento do processo de retorno da propriedade para o estado.

“Quase perdemos o direito de uso do Parque do Palácio, pois o Município ultrapassou o prazo anterior para construir no local um Centro de Eventos. Depois da interlocução que fizemos junto ao Governo do Estado, antes mesmo de assumirmos o governo, conseguimos mais tempo para apresentar essa proposta que foi aprovada. Agora vamos transformar o Parque do Palácio em um espaço público e de uso coletivo”, atestou Gilberto Cezar. Com a aprovação, agora a Prefeitura de Canela tem 15 anos para transformar o local em um parque público, sem entregá-lo à iniciativa privada, e para promover melhorias para uso pela comunidade.

O projeto recebeu 47 votos e foi defendido na tribuna da Assembleia pelas deputadas Delegada Nadine (PSDB) e Sofia Cavedon (PT), que elogiaram a iniciativa do prefeito em tomar a frente e buscar a retomada do Parque do Palácio para os canelenses. “Que este espaço seja ainda mais que uma atração turística, para que todos os gaúchos e brasileiros conheçam essa bela cidade de Canela e que este seja um lugar ainda mais acolhedor para tantas famílias, um espaço para a cultura e o esporte que a gente tanto precisa”, afirmou a parlamentar Delegada Nadine.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela