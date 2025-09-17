Parque do Caracol valoriza visitantes do estado com o “Bilhete Gaúcho” e promove ações especiais em setembro

Além de ingresso especial para nascidos e moradores do estado, o atrativo da Serra tem programação especial de Semana Farroupilha até dia 21.
O Parque do Caracol, em Canela, mantém durante o ano todo uma iniciativa voltada especialmente para os nascidos e moradores do Rio Grande do Sul: o ingresso “Bilhete Gaúcho”, com valor reduzido. A iniciativa, única na região, busca fortalecer o vínculo com a comunidade regional e incentivar as visitas em um dos principais cartões-postais da Serra Gaúcho. No “Bilhete Gaúcho” o ticket custa R$ 37 (adulto).
Para garantir o desconto, os visitantes devem adquirir o ingresso exclusivamente no site oficial – https://parquecaracol.com.br/ -, e comprovar o local de nascimento ou residência através de um documento oficial com foto ou um comprovante de residência em nome do visitante. A validação é feita no momento da entrada do parque.
Semana Farroupilha tem atividades especiais
No mês de setembro, em sintonia com as comemorações da Semana Farroupilha no estado, o atrativo da Serra tem também uma programação especial para celebrar a cultura e o povo gaúcho. (confira a programação completa no final deste release).
Até o dia 21, com exceção dos dias 16 e 17, dias em que o parque está fechado, os visitantes podem curtir, de forma gratuita, apresentações de danças tradicionalistas, música ao vivo e oficina de chimarrão com brindes. Todas as atividades serão realizadas na Praça dos Gaúchos, entrada do parque e espaço que homenageia o povo do Rio Grande do Sul.
Salto de Pêndulo com valor especial
Ainda como parte das comemorações do “Mês do Gaúcho”, o Salto de Pêndulo, atividade operada pela Natural Extremo no Parque do Caracol, está com valor especial até 30 de setembro.
Assim como o “Bilhete Gaúcho”, o benefício é válido para nascidos e residentes do Rio Grande do Sul, que ao adquirirem a atividade durante o período, garantem 30% de desconto.
O valor fica R$ 385 para o Salto de Pêndulo individual e os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente no ponto de venda da Natural Extremo dentro do Parque do Caracol, com apresentação de documentos comprobatórios no mesmo local.
Cartão-postal do Rio Grande do Sul
Buscando homenagear a coragem e a forte cultura do povo gaúcho, a bandeira do Rio Grande do Sul ganhou destaque em Salto de Pêndulo na Cascata do Caracol, um dos cartões-postais do estado. O registro foi feito pelo Parque do Caracol junto com a Natural Extremo.
Semana Farroupilha no Parque do Caracol
Quando: de 13 a 21 de setembro (exceto dia 17/9, dia do parque fechado)
Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque)
*Programação gratuita e inclusa no ingresso do Parque.
Confira a programação completa:
17 de setembro (quarta-feira)
*Parque fechado.
18 de setembro (quinta-feira)
Das 10h às 10h30: Apresentação do DTG Fogo de Chão, na Praça dos Gaúchos.
19 de setembro (sexta-feira)
Das 10h às 10h30: Apresentação do CTG Novo Horizonte, na Praça dos Gaúchos.
20 de setembro – Dia do Gaúcho (sábado)
Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo
Das 10h às 10h30: Apresentação do CTG Querência de Canela, na Praça dos Gaúchos.
Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque com Grupo Retruco
21 de setembro (domingo)
Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo
Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque com Grupo Retruco
PARQUE DO CARACOL CANELA-RS
Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000
Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h
Ingressos: Bilhete Caracol: R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria
Bilhete Gaúcho: R$ 37 antecipado no site
Isenção:
– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória
– Cadeirantes
– Guias de turismo inscritos na Cadastur
– Crianças até 5 anos
– Pesquisadores
– Estudantes e professores da rede pública de ensino fundamental e médio
– Servidores e agentes de órgãos de segurança pública
Meia-entrada:
– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.
– Crianças (de 6 a 12 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;
– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.
– ID Jovem, jovens entre 15 e 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude acompanhada de documento oficial com foto.
Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.
