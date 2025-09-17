Parque do Caracol valoriza visitantes do estado com o “Bilhete Gaúcho” e promove ações especiais em setembro

Além de ingresso especial para nascidos e moradores do estado, o atrativo da Serra tem programação especial de Semana Farroupilha até dia 21.

O Parque do Caracol, em Canela, mantém durante o ano todo uma iniciativa voltada especialmente para os nascidos e moradores do Rio Grande do Sul: o ingresso “Bilhete Gaúcho”, com valor reduzido. A iniciativa, única na região, busca fortalecer o vínculo com a comunidade regional e incentivar as visitas em um dos principais cartões-postais da Serra Gaúcho. No “Bilhete Gaúcho” o ticket custa R$ 37 (adulto).

Para garantir o desconto, os visitantes devem adquirir o ingresso exclusivamente no site oficial – https://parquecaracol.com.br/ -, e comprovar o local de nascimento ou residência através de um documento oficial com foto ou um comprovante de residência em nome do visitante. A validação é feita no momento da entrada do parque.

Semana Farroupilha tem atividades especiais

No mês de setembro, em sintonia com as comemorações da Semana Farroupilha no estado, o atrativo da Serra tem também uma programação especial para celebrar a cultura e o povo gaúcho. (confira a programação completa no final deste release).

Até o dia 21, com exceção dos dias 16 e 17, dias em que o parque está fechado, os visitantes podem curtir, de forma gratuita, apresentações de danças tradicionalistas, música ao vivo e oficina de chimarrão com brindes. Todas as atividades serão realizadas na Praça dos Gaúchos, entrada do parque e espaço que homenageia o povo do Rio Grande do Sul.

Grupo Retruco se apresenta neste final de semana no Parque do Caracol.

Cássio Brezolla

Salto de Pêndulo com valor especial

Ainda como parte das comemorações do “Mês do Gaúcho”, o Salto de Pêndulo, atividade operada pela Natural Extremo no Parque do Caracol, está com valor especial até 30 de setembro.

Assim como o “Bilhete Gaúcho”, o benefício é válido para nascidos e residentes do Rio Grande do Sul, que ao adquirirem a atividade durante o período, garantem 30% de desconto.

O valor fica R$ 385 para o Salto de Pêndulo individual e os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente no ponto de venda da Natural Extremo dentro do Parque do Caracol, com apresentação de documentos comprobatórios no mesmo local.

Cartão-postal do Rio Grande do Sul

Buscando homenagear a coragem e a forte cultura do povo gaúcho, a bandeira do Rio Grande do Sul ganhou destaque em Salto de Pêndulo na Cascata do Caracol, um dos cartões-postais do estado. O registro foi feito pelo Parque do Caracol junto com a Natural Extremo.

Semana Farroupilha no Parque do Caracol

Quando: de 13 a 21 de setembro (exceto dia 17/9, dia do parque fechado)

Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque)

*Programação gratuita e inclusa no ingresso do Parque.

Confira a programação completa:

17 de setembro (quarta-feira)

*Parque fechado.

18 de setembro (quinta-feira)

Das 10h às 10h30: Apresentação do DTG Fogo de Chão, na Praça dos Gaúchos.

19 de setembro (sexta-feira)

Das 10h às 10h30: Apresentação do CTG Novo Horizonte, na Praça dos Gaúchos.

20 de setembro – Dia do Gaúcho (sábado)

Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo

Das 10h às 10h30: Apresentação do CTG Querência de Canela, na Praça dos Gaúchos.

Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque com Grupo Retruco

21 de setembro (domingo)

Das 10h às 12h: Oficina de Chimarrão com brindes em parceria com a Mateio e a Art Castelo

Das 11h às 12h e das 13h às 14h: Música no Parque com Grupo Retruco



PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: Bilhete Caracol: R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria

Bilhete Gaúcho: R$ 37 antecipado no site

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

– Pesquisadores

– Estudantes e professores da rede pública de ensino fundamental e médio

– Servidores e agentes de órgãos de segurança pública

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 12 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

– ID Jovem, jovens entre 15 e 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude acompanhada de documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

