PUBLICAÇÃO LEGAL | REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

ALTOS DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 61.505.018/0001-30



Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canela a solicitação de Licença de Prévia para a atividade de 1611,40 – fabricação de móveis, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel ou sem pintura localizado na rua dos Metais, n°15, no Distrito Industrial em Canela/RS.



Zago Assessoria Jurídica e Consultoria Ambiental

Av. Osvaldo Aranha, 450, sala 06, Centro, Canela-RS

(54) 3278-1506 / (54) 99605-8056

E-mail: zagoconsultoriaambiental@gmail.com