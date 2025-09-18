Bombeiros Mirins de Canela são recebidos na Prefeitura em reconhecimento à conquista na Olimpíada Estadual

Sob um forte grito de guerra, o caminhão do Corpo de Bombeiros de Canela estacionou em frente à Prefeitura na tarde desta quarta-feira, 17, trazendo como principal passageira a energia contagiante dos Bombeiros Mirins de Canela. E não era para menos: os pequenos gigantes foram recebidos pelo prefeito Gilberto Cezar em reconhecimento a uma conquista inédita: o primeiro lugar na Olimpíada Estadual do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A competição ocorreu no sábado, 13, em São Marcos, reunindo mais de 300 crianças de 11 municípios do Estado.

O prefeito recebeu os participantes em seu gabinete e destacou a relevância da vitória para Canela.

“Estamos muito felizes com esta conquista! É motivo de orgulho para o município ver vocês representarem Canela em uma competição que envolveu crianças de todo o Estado, deixando um legado importante para a história da nossa cidade. Parabenizo toda a corporação pelo excelente trabalho desempenhado neste programa, que forma futuros cidadãos com disciplina e responsabilidade”, afirmou na ocasião.

A sargento Jéssika Assmann, coordenadora do programa Bombeiro Mirim em Canela, que liderou a equipe ao lado da soldado Caroline Wegner, também ressaltou a importância da iniciativa. “É um marco para nosso município. Investir nas crianças é formar cidadãos conscientes”, destacou.

Os jovens, com idades entre 10 e 12 anos, participaram de provas práticas inspiradas na rotina dos bombeiros militares, como corridas, testes de força, nós e amarrações, obstáculos, combate a incêndio e desafios em equipe.

Na visita à Prefeitura, os Bombeiros Mirins foram acompanhados também pelo capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo, comandante da 2ª Cia de Bombeiros; e pelo tenente Miguel Oliveira de Souza, comandante do Pelotão de Canela; além de pais e familiares. Secretários e servidores municipais também prestigiaram o encontro.