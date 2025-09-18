Conferência Pública do Plano Diretor: comunidade pode enviar dúvidas e sugestões pelo site da Prefeitura

No próximo dia 30 de setembro, a Prefeitura de Canela realizará uma Conferência Pública Municipal, no plenário da Câmara de Vereadores, para discussão da minuta do projeto de lei complementar que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Canela. De forma prévia, a população pode enviar perguntas e sugestões desde já, através de formulário disponibilizado no site do Executivo Municipal, as quais serão utilizadas para direcionar a Conferência.

O formulário está disponível no link https://l1nk.dev/qztEG, onde também pode ser acessada a minuta da lei que foi desenvolvida pela Fundação Luiz Englert (FLE), empresa contratada pela Prefeitura para serviço técnico na elaboração de estudos e construção do novo Plano Diretor.

No dia da Conferência Pública serão feitas duas chamadas de participação: a primeira inicia às 17h30 e a segunda às 18 horas.

Importância do Plano Diretor

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, de forma geral, estabelece o planejamento para um crescimento ordenado da cidade, definindo o uso do solo, a infraestrutura, a habitação, questões sobre o meio ambiente, entre outros aspectos. É considerado um instrumento de fundamental importância para desenvolver um município visando a qualidade de vida dos moradores. A última atualização do Plano Diretor de Canela se deu pela Lei Complementar 32/2012.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela