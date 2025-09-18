Edição 687, de 18 de setembro de 2025

Destaques da semana:



–Parque do Palácio – Assembleia Legislativa aprova a doação da área para Canela, em ato com presença do prefeito Gilberto Cezar.

– Semana Farroupilha – Programação segue até o dia 20, com campeonato de laço e atrações culturais.

–Festival Gastronômico Sabores de Canela – Última chance de aproveitar o evento neste fim de semana.

–Sonho de Natal – Secretária de Turismo, Kenia Jaeger, fala sobre os rumores de atrasos na programação.

–360 Graus – Você tem fome de quê? Você tem sede de quê?

– Opinião Forti – Entre aplausos e apupos, os desafios da vida pública.

Leia abaixo no Flipbook ou BAIXE AQUI EM PDF