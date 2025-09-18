Mateada e tradição marcam comemoração do Dia do Gaúcho na Roda Canela

Entre os dias 19 e 21 de setembro, a Roda Canela será palco de uma comemoração especial em homenagem ao Dia do Gaúcho. A 52 metros de altura, com visão panorâmica de 360 graus que contempla a Catedral de Pedra e a exuberante natureza da Serra Gaúcha, o ícone turístico de Canela ganha ainda mais vida ao unir cultura, música e tradição.

A programação contará com mateada, sunset gaudério e show do tradicional grupo Garfo e Bombacha, proporcionando momentos de emoção em meio a um cenário único. Durante o período, o público também poderá saborear a distribuição gratuita de erva-mate da marca Barão.

O ponto alto da celebração acontece no 20 de setembro, data máxima da cultura gaúcha, quando a Roda Canela se tornará não apenas um mirante inesquecível, mas também um espaço de valorização das raízes do Rio Grande do Sul.

Programação

– Mateada na Roda e distribuição da erva-mate Barão nos dias 19, 20 e 21/09, a partir das 14h (traga sua cuida e bomba de chimarrão);

– Sunset Gaudéria no dia 20/09, a partir das 17h + apresentação do grupo Garfo e Bombacha.