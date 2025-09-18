Nove equipes disputarão o título da Série Ouro de Canela que inicia no dia 22

O Campeonato de Futsal Série Ouro (1ª Divisão) de Canela, terá início na segunda-feira, dia 22, reunindo nove equipes em busca do título máximo do futsal canelense. As partidas serão realizadas no Ginásio Carlinhos da Vila, sempre a partir das 20 horas.
O rodada de abertura contará com os seguintes confrontos: UJSM x Hortênsias Futsal, Galera da Estevão x Guará Futsal, MB Sports x AAJA e Monterrey x Corinthians.
A competição é promovida pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela. Mais informações pelo site: www.copafacil.com/2025ourocanela
texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela