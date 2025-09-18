Operação Poste Limpo será retomada com foco na preparação da cidade para o Sonho de Natal

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Fiscalização, retomará na terça-feira, dia 23, a Operação Poste Limpo. Nesta fase, o foco da ação será na preparação da cidade para o Sonho de Natal.

O trabalho terá início na Rua Getúlio Vargas e seguirá até o final da Rua Augusto Pestana, abrangendo também trechos da Rua Tenente Manoel Corrêa e Paul Harris. A ação consiste na retirada de fios inativos dos postes, garantindo mais segurança e contribuindo na melhoria do visual urbano.

Conforme o diretor de fiscalização da Prefeitura, Márcio Sauer Dias, esta etapa será realizada nas próximas quatro terças-feiras. Assim como nas outras etapas realizadas, a operação conta com a parceria da RGE e operadoras de internet da Região.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela