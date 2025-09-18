Semana Farroupilha ganha palco privilegiado nos Bondinhos Canela

Grupos de dança tradicionalista mirins levam cultura gaúcha para o cenário do parque

A Semana Farroupilha nos Bondinhos Canela está transformando o passeio turístico em uma verdadeira imersão na cultura gaúcha. Até o dia 20 de setembro, o público poderá acompanhar apresentações de Departamentos de Tradições Gaúchas e invernadas artísticas, que trazem música e dança diretamente para o cenário frontal da Cascata do Caracol. A iniciativa reforça o compromisso do Parque em valorizar as raízes e a história do Rio Grande do Sul.

A programação inclui apresentações do DTG Ari Dalanholi, às 10h, e do DTG Herança Gaúcha, às 14h, na quinta-feira, dia 18; na sexta-feira, dia 19, será a vez do DTG Coração Gaúcho, às 10h30; no sábado, dia 20, da Invernada da Churrascaria Garfo e Bombacha, às 11h, e do DTG Pequenos Fandangueiros, às 14h. Cada grupo trará sua identidade e coreografia, garantindo diversidade de ritmos e estilos típicos. Os horários variam entre manhã e tarde, permitindo que visitantes de todas as idades possam aproveitar a festa cultural.

Além de vivenciar a cultura gaúcha, os moradores do Rio Grande do Sul têm um motivo extra para aproveitar a programação. Até o 21 de setembro, os bondinhos oferecem 50% de desconto no ingresso para os residentes no Estado. Basta apresentar comprovante de endereço e documento com foto na bilheteria. A promoção é uma oportunidade para unir aventura, natureza e tradição em uma experiência única e acessível.

“Temos entrada facilitada, atrações para todas as idades e uma paisagem de tirar o fôlego”, explica o diretor de Marketing dos Bondinhos Canela, Odilio Mello.