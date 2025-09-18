Última chance para saborear Canela: Festival Gastronômico entra no último fim de semana de atrações

Com pratos exclusivos que vão da costela ao pinhão e uma programação cultural vibrante, Festival Sabores de Canela se despede neste fim de semana, consolidando-se como o principal evento da Serra Gaúcha em setembro.

O relógio está correndo para os amantes da boa mesa. O Festival Sabores de Canela 2025 entra em seu último fim de semana, oferecendo a última oportunidade para moradores e turistas vivenciarem uma imersão completa na rica gastronomia da Serra Gaúcha. Após uma primeira semana de sucesso e grande movimento, o evento segue até este domingo, 21 de setembro, com um roteiro imperdível por 11 restaurantes que prepararam criações exclusivas para a ocasião.

Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), o festival se firmou como o programa ideal para quem visita a região, combinando culinária de alta qualidade com vantagens exclusivas. “Entramos na fase mais intensa do festival, com uma programação cultural focada nos próximos dias e, claro, com os restaurantes a todo vapor para apresentar suas criações”, destaca Maurício Boniatti, presidente da ACIC, convidando o público a aproveitar os últimos dias do evento.

Roteiro de Sabores: Uma despedida em grande estilo

O coração do festival é o circuito gastronômico, onde cada estabelecimento participante apresenta um prato especial a um preço convidativo. Esta é a chance final para degustar criações que valorizam ingredientes locais e a criatividade dos chefs. As opções viajam por diferentes sabores, desde o Canelone de costela no La Cumparsita, passando pelo Nhoque, Cogumelos e Pinhão do Containner Bistrot, até o contemporâneo Paçoca Thai no Restaurante Galangal.

Para os que preferem um toque adocicado ou um lanche especial, a Panni Padaria Artesanal oferece o Croissant Serrano, e a sorveteria Velha Bruxa surpreende com o Mini Sorvete ao forno.

Cultura e diversão para encerrar o Festival

A programação cultural continua a animar a cidade. Durante todo o sábado (20) e domingo (21), os carismáticos embaixadores do evento, Chef Canelone e Chef Maria Risoto, farão aparições em restaurantes e hotéis, interagindo com o público. Além disso, flash mobs estão programados para surpreender os visitantes nos principais parques temáticos da cidade, garantindo um clima de festa e celebração.

Nesta quinta-feira (18), o encontro “Memórias, Histórias e Sabores de Canela” aquece o fim de semana com um painel que resgata o desenvolvimento gastronômico local, realizado no Sicredi.

Descontos – Para quem decidir visitar a cidade de última hora, o festival ainda oferece benefícios exclusivos. Utilizando o cupom SABORES2025 nos sites dos parceiros, é possível garantir 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas e até 15% de desconto nos ingressos para os principais parques temáticos da região, tornando a experiência completa e mais acessível.

Roteiro Gastronômico – Última Chamada:

La Cumparsita: Canelone de costela

Capullo: Cotoletta à Milanesa

Containner Bistrot: Nhoque, Cogumelos e Pinhão

Empório Canela: Tortéi Sabores da Serra

Restaurante Galangal: Paçoca Thai

Lá Estación – El Mejor Asado: Hamburguer El Serrano

Magnólia: Polenta Al Bosco

O Maquinista: Parmegiana aos Cogumelos

Panni Padaria Artesanal e Brunch: Croissant Serrano

Pappardelle Massas Finas: Nhoque de Laranja

Velha Bruxa: Mini Sorvete ao forno

