Embaixador da Copa Gramado Laghetto, Lucas Leiva marca presença no primeiro dia da competição

A abertura da 5ª Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 contou com uma presença especial que abrilhantou ainda mais o evento. O ex-jogador Lucas Leiva, que na edição deste ano da Copa é o Embaixador oficial da competição. Ele prestigiou os jogos da tarde deste primeiro dia de disputas, acompanhando de perto os jovens talentos que entram em campo em busca de seus sonhos.

Com uma carreira sólida e vitoriosa, tendo atuado no Grêmio e no futebol da Europa, além de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira, Lucas Leiva é um exemplo de dedicação e profissionalismo, servindo como inspiração para os atletas que participam da Copa.

Acompanhado do secretário de Esportes e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, o ex-jogador demonstrou entusiasmo com a iniciativa e destacou a importância de projetos que incentivem o esporte de base. Lucas Leiva também ressaltou a relevância da competição para a formação dos jovens atletas: “Competições como essa são fundamentais. É aqui que os meninos aprendem sobre respeito ao adversário, entendem o que é disputar em alto nível e ainda têm a oportunidade de enfrentar equipes de diferentes estados, cada uma com seu estilo de jogo. A Copa Laghetto já se tornou uma referência no Brasil e representa uma experiência única para todos, especialmente para os atletas de Gramado e do Gramadense”, destacou.

Já para o secretário Lucas Roldo, a participação de Lucas Leiva é muito significativa: “O Lucas, além de um exemplo de atleta, é um exemplo de pessoa. Com certeza vai motivar muito os nossos jovens e nossas crianças a buscar esse caminho e, quem sabe, um dia se tornar um grande jogador de futebol”, afirmou.

O patrocínio da 5ª Copa Gramado Laghetto Sub-16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer e Ministério do Esporte do Governo Federal.

Na imagem, Secretário de Esportes Lucas Roldo, o Embaixador da competição, Lucas Leiva, e Naira Cordeiro, Supervisora de Comunicação da Rede Laghetto.