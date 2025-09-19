Gramadozoo comemora aniversário com costelão para onça e puma

O Dia do Gaúcho é sempre de comemoração em dose dupla no Gramadozoo, Inaugurado em 20 de setembro de 2008, o parque está completando 17 anos e, para celebrar, a equipe técnica prepara enriquecimentos ambientais com a temática das duas datas. O puma e a onça-preta fizeram a festa com um autêntico costelão gaúcho. Enquanto o puma recebeu a carne dentro de um bolo cenográfico de papelão, a onça-preta devorou a costela no espeto de chão. “Além do bolo, o recinto do puma recebeu balões e caixas de presente de papelão recheadas com carne e capim”, explica a bióloga Tathiana Gosaric, responsável pelas atividades.

Também teve festa para a família de bugios-pretos, que ganharam bolo, caixas de presente e balões de papelão recheados com frutas, legumes e folhas. “Também usamos uma bola cognitiva de papelão com ração. Os machos interagiram primeiro, mas as fêmeas e filhotes também participaram. “O objetivo do programa é o bem-estar animal. Quanto mais tempo os bichos passam interagindo com os objetos, melhor é o resultado”, afirma a bióloga

Já no recinto do cardeal-amarelo, ave ameaçada de extinção, a equipe colocou bandeirolas com as cores do Rio Grande do Sul. “Usamos ração extrusada, sementes e grãos das cores verde, amarela e vermelha e cola natural para fixar”, conta.

Conforme Tathiana, os enriquecimentos continuam durante o final de semana e podem ser acompanhados pelos visitantes. Além do bem-estar, as atividades contribuem para a educação ambiental. No sábado (20), participam das atividades as emas, jaguatiricas, gatos-mouriscos e macacos-barrigudos. Já no domingo (21), será a vez dos graxains-do-mato, onça-preta, irara e quatis. O Gramadozoo fica no Km 35, da ERS-115, e funciona das 10h às 16h.