Pão de Judá | A VONTADE DE DEUS II

Você já percebeu que tudo o que realizamos mostra como somos egoístas? Sempre pensamos em nossas coisas, em nossa casa, em nosso trabalho e em nossa família. Deus deseja nos livrar do individualismo e do egocentrismo. O Senhor quer nos dar liberdade!

Em Efésios 5:26-27, está escrito: “para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a Si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito”. Estes versículos resumem a obra que o Espírito está processando em nós. Deus não nos proíbe de sonhar e projetar nossa vida, mas Ele diz que somente os propósitos alinhados com o Seu propósito é que prevalecerão.

Devemos viver de acordo com os princípios divinos. Por exemplo: o dar deve sobrepor o receber em nosso interior. Se quisermos prosperar, devemos dizimar. Se quisermos ser perdoados, devemos perdoar. Se quisermos ser compreendidos, devemos ser compreensivos com todos. Se quisermos que os outros nos suportem, devemos ser tolerantes com eles. A vida de transformação espiritual é uma vida de loucura, de renunciar tudo que estávamos acostumados para obedecer à Palavra do Senhor.

Deus fala em Isaías 46:9-10: “Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que Eu Sou Deus, e não há outro, Eu Sou Deus, e não há outro semelhante a Mim; que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o Meu conselho permanecerá de pé, farei toda a Minha vontade”. Você sabe qual foi a razão especial de Deus lhe criar? Se não sabe responder esta pergunta é porque você está sem realidade espiritual. Precisamos entender que se nossos projetos visam apenas o nosso bem-estar, seremos frustrados por Deus para que venhamos a buscar o Seu propósito para conosco.

Nossos padrões e conceitos devem ser totalmente transformados. Devemos ter consciência de que uma pessoa amiga é aquela que coopera e ora para que cresçamos espiritualmente. Devemos saber que o casamento é para dar e não para receber. Devemos saber que Deus tem o direito de fazer conosco o que quiser e que não cabe a nós murmurar. Com certeza, a partir de hoje muitos dos nossos conceitos serão transformados e nossas vidas também!

Oração Vencer a carne

Amado Pai Celestial é pela fé que me aproprio, hoje, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu me aproprio de todos os benefícios da crucificação por meio da minha união com Cristo na cruz.

Eu me considero morto para a minha velha natureza, para a carne e para todas as obras da carne através da minha união com Cristo na cruz. Eu reconheço que minha velha natureza sempre tenta ressuscitar para se levantar contra o Senhor e a Sua vontade na minha vida, mas eu quero deixar a carne morta na morte com o meu Senhor Jesus na cruz.

Eu agradeço porque esta verdade absoluta pode ser minha experiência subjetiva. Eu reconheço que a apropriação da morte da minha carne é um passo essencial para a vitória sobre estas tentações da carne que me esbofeteiam, porque está escrito que é o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é espírito.

Eu já nasci da água e do Espírito, sou nova criatura e não serei mais guiado pela carne, em nome de Jesus serei guiado apenas pelo Espírito Santo de Deus porque também está escrito que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele.

Amém.