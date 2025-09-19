Prefeitura de Canela anuncia intenção de aquisição do Ginásio da Ingool para construção de escola modelo

A reportagem da Folha teve acesso à informação de que a Prefeitura de Canela planejava desapropriar a área do Ginásio da Ingool, no final da Rua Constantino Fernandes Raymundo, no centro da cidade.

Pedimos informações oficias e recebemos o texto que reproduzimos, na íntegra, abaixo:

A Prefeitura de Canela informa que está em andamento o processo de desapropriação de uma nova área, conhecida como Ingool, que será destinada exclusivamente para a Educação do município. O terreno, localizado em região estratégica para atender o centro da cidade, será utilizado para a implantação de uma escola modelo, ampliando a capacidade de atendimento às crianças e oferecendo estrutura moderna e de qualidade.

A área total desapropriada possui 4.500 metros quadrados e já conta com um prédio de aproximadamente 2.200 metros quadrados, que será adaptado e qualificado para abrigar a nova unidade escolar. O objetivo é criar um espaço inovador, que sirva como referência para a educação em tempo integral, com ambientes adequados para aprendizagem, convivência e atividades culturais e esportivas.

“A educação é prioridade no nosso governo. Investir em espaços adequados e modernos é garantir que nossas crianças tenham o melhor para aprender e se desenvolver. Estamos em um intenso trabalho de melhorar a estrutura de todas as escolas, que estavam em condições muito ruins, essa aquisição é um passo importante para atender a demanda do centro da cidade e oferecer uma escola modelo para toda a comunidade”, destaca o prefeito Gilberto Cezar.

O projeto prevê ainda melhorias no entorno, garantindo acessibilidade, segurança e integração com a comunidade escolar. A Administração Municipal reforça que a medida faz parte do planejamento estratégico de valorização da educação e expansão de vagas na rede pública.

NOTA DA REDAÇÃO

Como a nota oficial da Prefeitura de Canela não deixou claro se o espaço esportivo seria mantido, a reportagem entrou em contato com a secretária Municipal de Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, a qual confirmou a intenção da Secretaria, mas reforçando que tudo se encontra em fase de estudos e planejamento.

“Existe uma enorme necessidade de salas de aula no município”, disse ela.

Desta forma, a reportagem foi mais específica na pergunta, questionando se seria mantido algum espaço esportivo. A secretária reforçou “tudo ainda está em andamento, mas somente salas de aula, provavelmente”.

A Prefeitura não indicou também qual o valor da negociação e que destino terá o espaço que é hoje utilizado pela Escola Infantil Ingo Lied, que é particular, mantida pela Associação Educacional Cidade das Flores, que loca o espaço do atual proprietário da Ingool.