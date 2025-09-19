Vereadores entregam relatório da Comissão Especial da CORSAN ao Ministério Público

Os vereadores Rodrigo Rodrigues e Graziela Hoffmann estiveram no Ministério Público de Canela representando a Comissão Especial, para entregar ao promotor de Justiça Matheus Generali Cargnin o relatório final elaborado sobre os serviços prestados pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) no município.

O documento é resultado de meses de levantamentos, análises e escuta da comunidade, reunindo informações sobre problemas recorrentes no abastecimento de água, na qualidade do serviço e no atendimento prestado à população.

A Comissão Especial foi formada com o objetivo de investigar de forma detalhada as falhas apontadas pela comunidade e propor soluções. Compuseram a comissão a vereadora Graziela Hoffmann como presidente, o vereador Rodrigo Rodrigues como relator e os vereadores Lucas Dias, Nene Abreu e Cabo Antônio como membros.

Ao longo dos trabalhos, foram recebidas diversas reclamações de moradores, reuniões de acompanhamento e visitas a diferentes pontos da cidade, permitindo um panorama abrangente da atual situação dos serviços de saneamento básico em Canela.

A entrega ao Ministério Público marca um passo importante no encaminhamento das demandas levantadas, garantindo que sejam oficialmente analisadas e que possam gerar medidas efetivas em defesa dos direitos da comunidade.

Além do protocolo junto ao MP, cópias do relatório também foram encaminhadas para a CORSAN, para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN) e para a Prefeitura de Canela, de forma a dar ciência a todos os órgãos responsáveis pela gestão, fiscalização e prestação dos serviços.

Os vereadores reforçam que a iniciativa busca não apenas apontar problemas, mas contribuir para que se construam alternativas que garantam um fornecimento de água seguro, contínuo e de qualidade para todos os canelenses.