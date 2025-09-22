Gramadotur abre inscrições para concurso de pintura de renas no 40° Natal Luz

Artistas plásticos interessados em participar da pintura de renas do 40° Natal Luz de Gramado podem fazer sua inscrição no concurso até a próxima sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Os interessados devem entregar a documentação no Setor de Compras e Licitações da Gramadotur, autarquia municipal de turismo, que fica junto ao Centro de Eventos Expogramado. Sem finalidade comercial, a seleção pública vai escolher os melhores projetos de pintura das renas, que farão parte da decoração típica do Natal Luz e ficarão em exposição na Rua Torta.

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora e devem apresentar harmonia com a temática de Natal. Para ter sua inscrição validada, o participante deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além da ficha de inscrição, declaração de autoria e do termo de cessão dos direitos patrimoniais da obra devidamente preenchidos. Também deve ser anexado um croqui colorido da obra em formato A3, contendo a vista frontal e lateral da pintura a ser executada.

Para a presidente do Conselho Municipal de Cultura e conselheira estadual de Cultura, Jane Pozzo, o concurso é a oportunidade da classe artística gramadense expor suas obras no maior evento do gênero. “O Natal Luz é um dos eventos mais queridos do Brasil. Os turistas apreciam a decoração e tiram muitas fotos. Meu convite é para que os artistas participem do concurso e mostrem a qualidade dos seus trabalhos. É uma oportunidade de mostrar que Gramado tem muitos artistas, de mostrar o potencial da nossa classe artística”, afirma Jane.

O resultado do concurso será anunciado no dia 30 de setembro no site da Gramadotur (www.gramadotur.rs.gov.br) e divulgado através da assessoria de imprensa do evento. Serão escolhidas 14 obras vencedoras. Os selecionados deverão realizar a pintura da rena, em conformidade com o croqui apresentado. A pintura deverá estar completamente concluída até 22 de outubro de 2025. Todos os materiais necessários para realização da pintura deverão ser fornecidos pelo vencedor do concurso, em tinta de boa qualidade, que seja resistente a intempéries climáticas e ao tempo. Os selecionados receberão premiação em dinheiro.

O 40° Natal Luz de Gramado, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros e Coca-Cola. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo e Hasam Group. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – União e Reconstrução.