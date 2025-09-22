Palestra com o médico Neury Botega encerra o Setembro Amarelo no dia 26

O livro “A tristeza transforma, a depressão paralisa” será o tema da palestra do médico psiquiatra Neury Botega, que acontece no dia 26 de setembro, próxima sexta-feira, às 19h, no auditório do Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul. O evento encerra a programação do Setembro Amarelo em Canela e é aberto à comunidade.

Na palestra serão abordados tópicos como os sintomas das pessoas deprimidas e com indícios de que possam resultar em ações contra a vida; uso de medicações por pessoas diagnosticadas com depressão; dependência pelo uso de antidepressivos; tratamentos disponíveis para o cuidado com a saúde mental; entre outros.

O médico Neury Botega é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e autor de diversos livros sobre depressão, prenção ao suicídio, práticas psiquiatricas, saúde mental, etc. O livro foi o primeiro, lançado em 2018, e direcionado para famílias e pacientes, naturalizando a tristeza, afirmando que ninguém consegue ser feliz na totalidade do tempo, mas que ela é completamente diferente da depressão. “É um guia completo para quem quer entender a doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo”, destaca o Dr. Neury.

Setembro Amarelo em Canela

A palestra é a atividade que encerra o Setembro Amarelo em Canela. A programação contou com ações nos serviços de saúde, caminhada de conscientização e uma série de matérias jornalísticas publicadas na imprensa local e regional envolvendo saúde mental.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Divulgação