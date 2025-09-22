Série Ouro de Futsal de Canela inicia nesta segunda, com nove equipes na disputa pelo título

A elite do futsal canelense entra em quadra a partir da próxima segunda-feira (22) para o início da Série Ouro 2025, a 1ª Divisão do Campeonato Municipal. Nove equipes disputarão o troféu mais cobiçado da cidade, em jogos sempre às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila.

Rodada de abertura

A primeira noite de confrontos, no dia 22, terá:

UJSM x Hortênsias Futsal

Galera da Estevão x Guará Futsal

Na quarta-feira (24), a bola rola para:

MB Sports x AAJA

Monterrey x Corinthians

O Bola 8 Futsal folga na rodada.

A Folha TV transmite ao vivo a rodada de abertura nesta segunda (22), a partir das 20h, pelo link: https://www.youtube.com/live/dhz6d17j0_c

Durante as quatro primeiros rodadas, a transmissão será sempre em segundas-feiras.

Regulamento e formato

A Série Ouro reúne a nata do futsal da cidade e conta ainda com a possibilidade de cada equipe reforçar seu elenco com até três atletas “estrangeiros”, ou seja, que não possuem vínculo direto com Canela.

Na fase classificatória, todos se enfrentam em turno único até o dia 21 de novembro. Os dois primeiros colocados avançam direto para as semifinais, enquanto do 3º ao 6º disputarão os playoffs. O time que terminar na última posição será rebaixado à Série Prata.

Organização

A competição é organizada pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela. Mais informações e tabela completa podem ser conferidas em: www.copafacil.com/2025ourocanela.

APOIO:

CÍRCULO SAÚDE – @circulosaude

TEKSUL – @teksul_industria_maquinas

ABO / AdylNet – @abosolucoes

MINHA COR TINTAS – @minhacortintas

PREFEITURA DE CANELA – @prefcanela