Bombeiros Mirins de Canela participam do Desfile Farroupilha em Porto Alegre

Os Bombeiros Mirins de Canela viveram um momento histórico no dia 20 de setembro. Convidados pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, os integrantes do projeto participaram do Desfile Farroupilha em Porto Alegre, após se destacarem na 1ª Olimpíada dos Bombeiros Mirins.

Representando o município, os jovens marcharam ao lado dos colegas de Bento Gonçalves, do Projeto Bombeiro Mirim do Estado e do efetivo do CBMRS. A participação marcou a primeira vez em que o grupo de Canela esteve presente em um desfile militar de âmbito estadual.

A disciplina e a vibração dos participantes chamaram a atenção durante a apresentação. Para os bombeiros mirins, a experiência foi marcada pela emoção e pelo orgulho de levar o nome da cidade ao evento.

O desfile reforçou o sentimento de pertencimento à instituição e o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo projeto em Canela, que alia aprendizado, responsabilidade e integração comunitária.