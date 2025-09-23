Canela sediou a Oficina Estadual de Apoio Estratégico em Saúde da população negra no RS

Secretaria Executiva de Atenção Primária e Políticas de Saúde (SEAPS) promoveu a Oficina Estadual de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra no RS, no dia 18 de setembro, no auditório da Campus das Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul – UCS, em Canela. O evento contou com a parceria do Ministério da Saúde e da Fiocruz.

A Oficina teve como objetivos fortalecer a implementação das ações de saúde da população negra na região da Serra e promover a discussão sobre a importância da inclusão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) de saúde da população negra na revisão dos Planos Municipais de Saúde para o quadriênio 2026/2029.

A programação contou com painéis que abordaram temas como Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e Planejamento em Saúde. O evento teve mediação do psicólogo Guilherme Ulema, analista de políticas públicas na Assessoria de Gestão e Planejamentos da SES/RS.