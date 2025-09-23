Canela terá programação especial voltada para a valorização dos idosos

Em alusão à criação do Estatuto do Idoso e com o objetivo de valorizar e garantir os seus direitos, será realizada de 6 à 10 de outubro, a Semana do Idoso de Canela. A programação é promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Canela, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SMADSCH), e contará com diversas atividades e celebrações como oficinas, palestras, passeio turístico e baile de encerramento.

O evento é destinado para as pessoas com 60 anos ou mais. Os interessados em participar da programação devem se inscrever até 3 de outubro pelo WhatsApp (54) 9 9123-8198. As vagas são limitadas, e no momento da inscrição, deve ser informado de quais atividades deseja participar.

A iniciativa conta, ainda, com o apoio do Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brocker Turismo (BusTour), Centro Social Padre Franco e da escola de música Sonarte Company.

PROGRAMAÇÃO

06/10 – segunda-feira

14h30 às 16h30 – Abertura Oficial

Local: Oásis Santa Ângela – Av. Ernani Kroeff Fleck, 804 – Vila Suíça

Atividades: – Apresentação artística do Centro Social Padre Franco e Sonarte;

Visita das escolas do município, integração entre estudantes e idosos e Coquetel de confraternização.

Transporte

Saída do CRAS Canelinha: 13h30

Saída da SMADSCH: 13h20

Saída do CRAS Santa Marta: 13h30

07/10 – Terça-feira

14h às 16h – Oficina “Cérebro Ativo”

Local: UCS Campus Hortênsias – Sala 108

Ministrante: Prof. Marina Susin Siota – Mestra em Inclusão Social e Acessibilidade, Fisioterapeuta.

Atividades para estimular atenção, memória, raciocínio e criatividade, promovendo bem-estar físico e emocional de forma leve e divertida.

Intervalo com coffee break

Transporte

Saída do CRAS Canelinha: 13h30

Saída da SMADSCH: 13h30

Saída do CRAS Santa Marta: 13h30

08/10 – Quarta-feira

Das 14h às 15h30 – Palestra: “Políticas Públicas para Pessoas com 60+ – Direitos, Acesso e Participação

Local: Espaço Sicredi João Pessoa – Rua João Pessoa, 725 – Vila Boeira

Palestrante: Jaciara C. Bonalume Thomazi – Advogada (OAB/RS 87.232). Vice-Presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da ABA (Associação Brasileira de Advogados).

Após a palestra, haverá espaço para perguntas e esclarecimentos. Participe trazendo suas dúvidas!

Intervalo com coffee break.

Transporte

Saída do CRAS Canelinha: 13h30

Saída da SMADSCH: 13h30

Saída do CRAS Santa Marta: 13h30

09/10 – Quinta-feira

Das 14h às 17h – Passeio Turístico Surpresa com o ônibus BusTour

Encontro: 13h30 na SMADSCH – Rua Augusto Pestana, 455 – Centro

O passeio inclui água e lanche.

Transporte até a SMADSCH

Saída do CRAS Canelinha: 13h

Saída do CRAS Santa Marta: 13h

10/10 – Sexta-feira

A partir das 14h – Baile de Encerramento

Local: Associação dos Moradores do Bairro Leodoro de Azevedo – Rua Curt Mentz, número 328, bairro Leodoro de Azevedo.

Som mecânico e show ao vivo com os gaiteiros Josoé Marques e Ataliba.

Participação do Grupo Kombinação.

Transporte

Saída do CRAS Canelinha: 13h30

Saída da SMADSCH: 13h30

Saída do CRAS Santa Marta: 13h30

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela