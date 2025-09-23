Canela terá programação especial voltada para a valorização dos idosos

Em alusão à criação do Estatuto do Idoso e com o objetivo de valorizar e garantir os seus direitos, será realizada de 6 à 10 de outubro, a Semana do Idoso de Canela. A programação é promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Canela, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SMADSCH), e contará com diversas atividades e celebrações como oficinas, palestras, passeio turístico e baile de encerramento.
O evento é destinado para as pessoas com 60 anos ou mais. Os interessados em participar da programação devem se inscrever até 3 de outubro pelo WhatsApp (54) 9 9123-8198. As vagas são limitadas, e no momento da inscrição, deve ser informado de quais atividades deseja participar.
A iniciativa conta, ainda, com o apoio do Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Brocker Turismo (BusTour), Centro Social Padre Franco e da escola de música Sonarte Company.
PROGRAMAÇÃO
06/10 – segunda-feira
14h30 às 16h30 – Abertura Oficial
Local: Oásis Santa Ângela – Av. Ernani Kroeff Fleck, 804 – Vila Suíça
Atividades: – Apresentação artística do Centro Social Padre Franco e Sonarte;
Visita das escolas do município, integração entre estudantes e idosos e Coquetel de confraternização.
Transporte
Saída do CRAS Canelinha: 13h30
Saída da SMADSCH: 13h20
Saída do CRAS Santa Marta: 13h30
07/10 – Terça-feira
14h às 16h – Oficina “Cérebro Ativo”
Local: UCS Campus Hortênsias – Sala 108
Ministrante: Prof. Marina Susin Siota – Mestra em Inclusão Social e Acessibilidade, Fisioterapeuta.
Atividades para estimular atenção, memória, raciocínio e criatividade, promovendo bem-estar físico e emocional de forma leve e divertida.
Intervalo com coffee break
Transporte
Saída do CRAS Canelinha: 13h30
Saída da SMADSCH: 13h30
Saída do CRAS Santa Marta: 13h30
08/10 – Quarta-feira
Das 14h às 15h30 – Palestra: “Políticas Públicas para Pessoas com 60+ – Direitos, Acesso e Participação
Local: Espaço Sicredi João Pessoa – Rua João Pessoa, 725 – Vila Boeira
Palestrante: Jaciara C. Bonalume Thomazi – Advogada (OAB/RS 87.232). Vice-Presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da ABA (Associação Brasileira de Advogados).
Após a palestra, haverá espaço para perguntas e esclarecimentos. Participe trazendo suas dúvidas!
Intervalo com coffee break.
Transporte
Saída do CRAS Canelinha: 13h30
Saída da SMADSCH: 13h30
Saída do CRAS Santa Marta: 13h30
09/10 – Quinta-feira
Das 14h às 17h – Passeio Turístico Surpresa com o ônibus BusTour
Encontro: 13h30 na SMADSCH – Rua Augusto Pestana, 455 – Centro
O passeio inclui água e lanche.
Transporte até a SMADSCH
Saída do CRAS Canelinha: 13h
Saída do CRAS Santa Marta: 13h
10/10 – Sexta-feira
A partir das 14h – Baile de Encerramento
Local: Associação dos Moradores do Bairro Leodoro de Azevedo – Rua Curt Mentz, número 328, bairro Leodoro de Azevedo.
Som mecânico e show ao vivo com os gaiteiros Josoé Marques e Ataliba.
Participação do Grupo Kombinação.
Transporte
Saída do CRAS Canelinha: 13h30
Saída da SMADSCH: 13h30
Saída do CRAS Santa Marta: 13h30
Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela