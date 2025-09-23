Curta Fuá, o Sonho será exibido nesta quarta (24) no Cidica, em Canela

Produção Kaingang premiada no Festival de Gramado integra a programação do Consciencine

Dentro da programação do Consciencine, nesta quarta-feira, 24/09, será exibido no CIDICA, em Canela, o curta Kaingang, Fuá, o Sonho, que venceu a categoria de melhor direção da Mostra de Curtas Gaúchos, no 53° Festival de Cinema de Gramado.

O curta-metragem Fuá, o Sonho conta a história de uma jovem Kaingang que começa a ter pesadelos recorrentes com uma planta misteriosa e suas marcas tribais. Criada distante das tradições de seu povo, ela sente que esses sonhos carregam um chamado. Enquanto sua mãe enfrenta um problema de visão sem encontrar cura nos remédios convencionais, a jovem vai buscar respostas com sua avó, que a incentiva a seguir os sinais do sonho. Juntas, elas partem em direção à Kujá Gah Té, uma sábia liderança espiritual do povo Kaingang. Em uma jornada de descoberta, cura e reencontro com suas raízes, a jovem precisará decifrar o significado dos sonhos e da planta para curar sua mãe e se reencontrar sua verdadeira identidade.

Sobre o Consciencine

A cidade de Canela (RS), celeiro de ações culturais na serra gaúcha, já possuiu grande incentivo financeiro em projetos no teatro (Festival Nacional e de Teatro de Bonecos), música (Festa da Música e shows anuais) e de literatura (Feira do Livro Josué Guimarães), além de espetáculos artísticos durante Natal, Páscoa e outros eventos, porém jamais recebeu investimento no audiovisual, ainda que existam três iniciativas cineclubistas de relevância no município. Na cidade ao lado, Gramado, acontece um dos principais e o mais longevo Festival de Cinema do Brasil, e que ajuda a manter um projeto escolar, o Educavídeo, configurando um bom investimento na formação de base da produção da sétima arte.

Este cenário mostra a oportunidade de implementação de um projeto audiovisual, que valorize o cinema nacional, incentive a produção local, fomente a formação de plateia e popularize a linguagem cinematográfica e o debate coletivo, cada vez mais difíceis em tempos de streaming. O Canella Cineclube existe há 15 anos na cidade de Canela e vem realizando exibições em espaços públicos (praças e parques), escolas, centros culturais, eventos como o Festival de Bonecos e feiras do livro e até em uma aldeia indígena. Porém, há uma urgente necessidade de expandir o público em todos os sentidos (faixa etária, camadas sociais, descentralização geográfica), para integrar e aproximar o cinema nacional e não-comercial de toda nossa comunidade.

Nasce assim o projeto “Canella Cineclube apresenta”, que já realizou oficinas formativas, com o diretor cinematográfico Luiz Alberto Cassol, objetivando a multiplicação de novos cineclubes nas cidades da Serra Gaúcha. Também está acontecendo o Circula Cineclube, que está exibindo filmes ao longo de seis meses e com entrada franca, em escolas e universidades públicas, parques, centros culturais, aldeias indígenas, presídio estadual, casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica e à APAE Canela, mobilizando crianças, jovens e adultos de muitas faixas etárias e classes sociais. As projeções, seguidas de debate entre os espectadores, possibilitam o acesso a filmes fora do circuito comercial e incentivam a reflexão sobre os temas das obras, visando despertar novos olhares e potencialidades por meio do cinema.

Como conclusão, no mês de outubro, o projeto abre espaço à Mostra Consciencine 2025, que contará com uma curadoria especial de dois cineastas indígenas, Morzaniel Ɨramari Yanomami (Acre) e Patrícia Ferreira Pará Yxapy Mbya Guarani (Missões/RS). Os filmes serão voltados à temática social, ambiental e indigenista e a mostra circulará durante seis dias em quatro aldeias indígenas, de três diferentes etnias (em Canela e São Francisco de Paula) e no Centro de Cultura de Canela. Todas as atividades terão como base encontros sistemáticos, com uma proposta de integrar diferentes públicos, em um espaço de discussão, crítica e experimentação cinematográfica.

O projeto busca como resultados o exercício e fortalecimento do potencial crítico das comunidades, através da análise e debates sobre os filmes, ampliando as suas possibilidades culturais. Permitir o acesso às produções brasileiras, que estão fora do circuito comercial, permitem um caminho para que o cinema nacional seja repensado nas mais diferentes camadas sociais, visto que o projeto será realizado em lugares diversos da nossa região. Esta pluralidade também contribuirá para uma percepção mais ampla e democrática tanto para o Cineclube (com 15 anos de história) quanto para seus participantes. Com a capacitação e formação para professores e demais realizadores, sobre a criação de cineclubes independentes, a ideia é propagar e incentivar a importância e o potencial de mudança de perspectivas que o cinema pode ter em cada indivíduo, e como pode se usar essa ferramenta no aprendizado e desenvolvimento de visões e ideias. O projeto busca fazer cumprir a Lei nº 13.006/14, que determina que escolas de educação básica exibam 02 horas de cinema nacional, por mês, como componente curricular complementar. Ao levar o projeto às escolas são selecionados filmes que conversam e façam sentido com as crianças e adolescentes que os assistirem, proporcionando novas perspectivas aos públicos presentes nas sessões.

AGENDA DO MÊS DE SETEMBRO EM CANELA

24/09 – no Cidica, 19h

curta “Fuá” e longa “Flor de Buriti”

28/09 na Biblioteca do Canella, 17h30

longa “Uma vez que você sabe”

Serão aceitas doações de alimentos não-perecíveis, e produtos de higiene, para as aldeias indígenas de Canela e São Chico.

