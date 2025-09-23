Gramado e Canela recebem sinal 5G da Unifique

O sinal de celular 5G da Unifique, empresa de telecomunicações eleita por seis vezes consecutiva como a melhor internet fixa do Sul do Brasil, será liberado a partir dos dias 24 e 25 de setembro, nos municípios de Gramado e Canela, dois dos principais destinos do Rio Grande do Sul, com direito a inauguração de um espaço físico para revenda em Gramado.

Conhecidas por sua arquitetura em estilo europeu, belezas naturais e eventos que atraem visitantes de diversos lugares, as cidades passam a contar com a conexão móvel ultrarrápida que promete transformar o dia a dia dos usuários. Os planos de celular da operadora oferecem benefícios como WhatsApp ilimitado, além do uso ilimitado do Waze, recursos que são indicados para quem planeja se aventurar na Serra Gaúcha com segurança e flexibilidade. Os pacotes de serviços podem ser contratados pelo site www.unifique.com.brou presencialmente, na loja de revenda que abrirá suas portas no dia 25 de setembro, localizada na Optimum Tecnologia (Rua Tristão Oliveira, 240, Bairro Minuano, Gramado), onde os clientes serão recepcionados com um café inaugural. O ambiente, com cerca de 150m² ao comando de Luan Weber Calhiari e Vinicius Loesch, terá em seu portfólio todos os produtos da Unifique, assegurando que não apenas a população tenha acesso ao 5G, mas possa contratá-lo com atendimento especializado.

No centro da Região das Hortênsias, que recebe aproximadamente nove milhões de visitantes anualmente, entre brasileiros e estrangeiros, estar adequado ao 5G é contar com traduções simultâneas, facilidade de pagamentos na alta temporada e utilização de recursos do GPS com maior alcance. Para moradores, a evolução significa participar de reuniões online em alta definição, fazer download e o upload de arquivos quase que instantaneamente e consumir conteúdos com mais estabilidade e velocidade de conexão. Além disso, essa nova infraestrutura também abre espaço para o crescimento de serviços baseados em nuvem, realidade aumentada, jogos online e outras ferramentas que exigem conexões mais robustas e estáveis.

Segundo Ricardo Clavé, Diretor Comercial da Unifique no Rio Grande do Sul, a expansão da rede representa um marco importante: “A implementação do 5G em Gramado e Canela reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do interior gaúcho. Executamos uma infraestrutura moderna e robusta, com tecnologia de última geração, para entregar um serviço de qualidade superior. Convidamos todos a testar e comprovar, na prática, a diferença que a Unifique faz também em conectividade móvel”.

A Unifique já soma mais de 800 mil clientes e é reconhecida há seis anos consecutivos pela Anatel como a melhor internet banda larga do Sul do Brasil. Em 2025, a empresa também foi destaque nacional ao conquistar o 5º lugar no setor de Telecomunicaçõese a108ª posição geralnoPrêmio Valor Brasil.

Com presença no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a organização investe continuamente em proximidade com os clientes, oferece soluções em internet fibra óptica, telefonia móvel e fixa, TV HD por assinatura, câmeras, investimento, Data Center, Telemedicina, segurança digital e wi-fi business.

Serviço:

O quê: Lançamento do 5G em Gramado e Canela e inauguração da loja de revenda Unifique em Gramado;

Quando: 24 de setembro (lançamento do 5G) e 25 de setembro (abertura da revenda de Gramado);

Onde: Rua Tristão Oliveira, 240, Bairro Minuano, Gramado.

Horário de atendimento da loja em Gramado, na Optimum Tecnologia:

Segunda à Sexta-feira – 8h50min às 12h e das 13h30min às 18h30min;

Sábado – 8h50min às 12h.