Hospital de Caridade de Canela conquista aprovação do PPCI após mais de três anos



O Hospital de Caridade de Canela (HCC) alcançou uma importante conquista nesta segunda-feira, dia 22: a atualização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), documento essencial para garantir a segurança de pacientes, colaboradores e visitantes da instituição.

A casa de saúde canelense estava há mais de três anos com a habilitação desatualizada e, depois de uma série de readequações da atual administração, teve o projeto oficialmente confirmado pelo Corpo de Bombeiros, que atestou que o HCC está dentro das normas exigidas pela legislação vigente.

Segundo o técnico em segurança da instituição de saúde, Guilherme da Silva Boff, o último projeto aprovado havia sido em 2022. “Foi realizada a adequação dos extintores, toda a sinalização e luzes de emergência, além de regular as bombas de água do hidrante e atualização da planta baixa para que tudo ficasse dentro do padrão exigido”, explica o profissional.

O interventor do Hospital, Emanoel Messias Morais do Nascimento, afirma que a aprovação é resultado de um trabalho coletivo e de grande dedicação. “Tivemos que movimentar muitas equipes, realizar readequações de setores, enfrentar toda a burocracia e investir em treinamentos para nossas equipes”, explica.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, destaca a relevância deste investimento. “O Hospital de Caridade de Canela é uma instituição fundamental, hoje sob intervenção municipal. Garantir que esteja adequado às normas de segurança reforça nosso compromisso com a saúde e com a vida da população. É uma conquista que beneficia toda a cidade, representa segurança, confiança e avanço”, complementa.