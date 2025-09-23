Polícia Civil realiza Papo de Responsa na EMEIEF Bertholdo Oppitz, em Canela.

Nesta tarde (23/09/2025), a Polícia Civil esteve presente na EMEIEF Bertholdo Oppitz, para mais uma edição do Papo de Responsa. O encontro reuniu cerca de 80 alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, que participaram de uma conversa intensa e necessária sobre um tema que atravessa a vida de muitos jovens: o bullying.

A atividade foi conduzida pela Inspetora de Polícia Silvia Berro, que falou de forma direta, acolhedora e impactante sobre as marcas que as palavras e as atitudes podem deixar. Os estudantes refletiram sobre o poder que cada um tem nas mãos: o de ferir, mas também o de transformar e acolher.

Durante a conversa, os alunos foram convidados a pensar sobre suas próprias atitudes no dia a dia escolar, percebendo que pequenas escolhas podem significar grandes consequências. O encontro deixou claro que o bullying não é “brincadeira” e que o silêncio diante da violência também machuca.

O Papo de Responsa mostrou que cada estudante pode ser protagonista de um ambiente escolar mais humano, respeitoso e solidário. Mais do que uma conversa, foi um chamado à consciência: escolher o respeito é sempre o melhor caminho.