Decoração do 40° Natal Luz começa a ganhar as ruas de Gramado

Os preparativos para o histórico 40° Natal Luz de Gramado, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, continuam intensos. Após a revitalização completa do acervo, a decoração do evento começou a ganhar as ruas de Gramado no sábado (20). Os trabalhos de instalação começaram pelo pórtico de acesso via Nova Petrópolis. O cronograma prevê a decoração dos prédios da Brigada Militar, Comando Rodoviário e Corpo de Bombeiros. Além de iluminação temática, os órgãos de segurança irão receber anjos em alusão ao trabalho de proteção que exercem na comunidade. Depois, os esforços serão concentrados no pórtico de Três Coroas e seguirão avançando até contemplar ruas, praças e rótulas.

Conforme a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, os trabalhos devem ser concluídos até 20 de outubro. “Mudamos um pouco o cronograma em função de outros eventos que nossa cidade recebe, como o Festival Gaúchos, a Oktoberfest e o Festival de Gastronomia. No entanto, estamos começando com bastante antecedência. Boa parte dos trabalhos será realizada durante a noite. Tudo para minimizar impactos no trânsito”, afirma Rosa Helena.

Em seus 40 anos, o Natal Luz de Gramado terá o dourado como cor símbolo das celebrações. Entre as novidades, a Rua Torta ganhará decoração vermelha conectada à nova Vila de Natal, totalmente repaginada na Praça das Etnias, com Casa do Papai Noel lúdica e novo fluxo de visitação. O evento também estreia o uso de energia sustentável, com iluminação solar na ilha do Lago Joaquina Rita Bier.

