Em Canela, UCS promove ação comunitária com serviços gratuitos à população

Evento integra acadêmicos, docentes e comunidade em um dia de aprendizado e cuidado coletivo

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), campus Região das Hortênsias, realiza neste sábado, dia 27 de setembro, uma edição do “UCS Comunidade” em Canela. O evento será atrás da Casa de Pedra, na Rua Serafim Dias. É aberto à comunidade, tem o apoio da Prefeitura Municipal e acontece das 9 às 17 horas, com serviços de orientação à população nas áreas de enfermagem, nutrição, psicologia, biomedicina, biologia, educação física, direito, administração, ciências contábeis, design de interiores, gastronomia e medicina veterinária.

O projeto UCS Comunidade reafirma o compromisso da Universidade com a formação integral dos estudantes e com o desenvolvimento regional. Integra o programa UCS na Comunidade e a Comunidade na UCS, que promove acolhimento e gera impacto social em todas as regiões onde a UCS atua, beneficiando cerca de 30 mil pessoas por ano.

Caxias do Sul sediou as edições iniciais do projeto, que teve seu piloto em 2018. Foto: Claudia Velho/Acervo UCS

Serviço:

O quê: atrás da Casa de Pedra, na Rua Serafim Dias.

Quando: 27 de setembro, das 9h às 17h

Onde: Praça João Corrêa, Canela