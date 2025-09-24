Futebol e solidariedade: Gramado será palco da maior festa consular do Grêmio em 2025



Gramado será palco, no dia 5 de outubro (domingo), de um evento que une paixão esportiva, celebração comunitária e compromisso social. O Consulado do Grêmio de Gramado realiza sua grande festa de posse da nova diretoria, trazendo à cidade um dia inteiro de atividades voltadas ao esporte, à cultura tricolor e à solidariedade.

A iniciativa, realizada pelo Consulado do Grêmio de Gramado, com o apoio da Prefeitura de Gramado e organizada pela relações públicas Patricia Zanotelli, representa um marco de inovação no calendário do Departamento Consular do clube, ao associar futebol e entretenimento a ações de impacto social direto para a comunidade gramadense.





PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL

As atividades começam cedo, às 8 horas, com a abertura dos portões do Estádio Eduardo Tissot, na Vila Olímpica de Gramado (Várzea Grande). Entre 8h30 e 11h, acontecem os jogos preliminares das Escolinhas Infantis do Grêmio, com categorias Sub-8 a Sub-14. A partir das 11h, a expectativa se volta para o Jogo Principal, que reunirá ex-jogadores históricos do Grêmio e os Amigos do Romário, prometendo atrair gremistas e apaixonados pelo futebol de todas as idades.

No turno da tarde, a celebração migra para a Sociedade Ipiranga, onde, às 12h30, será servido o tradicional Assado Tricolor, sob o comando do assador Schima (Fernando BBQ). A condução ficará a cargo da apresentadora Carla Fachim, ao lado de ex-jogadores, do Mosqueteiro, Taças históricas do clube e atrações musicais.





SOLIDARIEDADE

O evento se destaca pela forte dimensão social. O acesso ao estádio será mediante ingresso solidário de 1kg de alimento por pessoa, com toda a arrecadação destinada à Comunidade Vale a Pena Viver. Além disso, o Hospital Arcanjo São Miguel receberá uma camiseta autografada para leilão beneficente, enquanto a APAE de Gramado terá espaço garantido no estádio para que crianças e jovens vivenciem a experiência.

Essa combinação de esporte, cultura e solidariedade consolida o evento como uma referência inovadora no modelo de atuação dos consulados do Grêmio no interior do estado.



* Convites para o Assado Tricolor

Adultos: R$ 98

Crianças (7 a 12 anos): R$ 40

Até 6 anos: isento

(Bebidas à parte)

* Os convites estão disponíveis diretamente com o Consulado do Grêmio de Gramado.



PATROCÍNIO E APOIO

O evento conta com patrocínio de Bel Cosméticos, Athleta, Schima, Fruki e Pastasciutta, tendo apoio da Prefeitura de Gramado, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Turismo, além da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e as empresas parceiras Laçador de Ofertas, Quarterback MKT, Quiero Café, Diego Ache, Grêmio Mania, Fioreze Hotéis, Sky Hotéis, Sofistic Hotel, Oktoberfet, Myselfie, Prato Fino, Fruti Frango, Armazém 845, Florestal, Vinícola Aliança, Mazzurana, Hard Rock Café, Cara de Mau, Aurora Alimentos e El Capitan.



* Serviço

Data: 5 de outubro de 2025

Locais: Estádio Eduardo Tissot (Vila Olímpica de Gramado, Várzea Grande) e Sociedade Ipiranga

Realização: Consulado do Grêmio de Gramado

Organização: RP Patricia Zanotelli

* Coletiva de imprensa: Próxima segunda-feira (29/9)

Horário: 14h

Local: Hotel Sofistic Gramado (Rua Garibaldi, Nº 777, Centro).