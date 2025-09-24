Julia Dantas participa de debate online com leitores de Canela na próxima semana

Autora semifinalista do Prêmio Oceanos retorna pela terceira vez ao Clube do Livro da cidade

Na quinta-feira, 02 de outubro, a escritora e jornalista Julia Dantas participa de forma online do seu terceiro encontro com o grupo de leitores de Canela. A autora é semifinalista do Prêmio Oceanos, um dos mais importantes da língua portuguesa, e retorna ao Clube do Livro para discutir sua obra A mulher de dois esqueletos, publicada pela editora Dublinense.

Julia foi a primeira convidada do Clube, em 2016, com Ruina y Leveza, romance de estreia finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2024, esteve novamente em Canela para um debate sobre Ela se chama Rodolfo, segundo romance que conquistou o Prêmio Livro do Ano da AGEs e da Academia Rio-Grandense de Letras. Agora, em sua terceira participação, torna-se a autora que mais vezes esteve presente em encontros do grupo.

A editora Dublinense oferece 25% de desconto na aquisição da obra debatida e em todo o catálogo (exceto combos e kits). Para acessar o benefício, basta utilizar o código CLUBECANELA no site da editora.

O encontro também marca a estreia do Clube como Ponto de Cultura, após sua certificação dentro da Política Nacional Cultura Viva.

Serviço

Encontro híbrido – quinta-feira, 02 de outubro, às 19h30

Presencial: Araçá Bistrô (Rua Visconde de Mauá, 443 – Centro, Canela)

Online: via Google Meet (link pelo @clubedolivrodecanela ou WhatsApp 54 99192.6187)

Inscrição: R$ 30 (independente do formato)