Prefeitura de Canela realizará Audiência Pública sobre a LDO 2026 nesta sexta-feira

A Prefeitura de Canela convida a comunidade a participar da Audiência Pública sobre a elaboração do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 26, às 16 horas, na Câmara de Vereadores de Canela.

A LDO serve como um guia para a elaboração do orçamento público, estabelecendo metas e prioridades para o governo. Entre suas atribuições estão: determinação do nível de equilíbrio geral entre receitas e despesas; criação de regras para as despesas dos poderes Executivo e Legislativo; autorização do aumento de despesas com pessoal e outras demandas do município.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

