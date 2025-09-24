Prefeitura e parceiros promovem evento voltado ao turismo, inovação e negócios



Nos dias 29 e 30 de setembro, segunda e terça-feira da próxima semana, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e entidades parceiras, promovem o “Conecta Turismo – Inovação, Negócio e Futuro”, evento alusivo ao Dia Mundial do Turismo – celebrado no sábado, 27. A programação de dois dias acontece de forma on-line e também presencial no Centro Integrado de Inovação e Desenvolvimento (Cidica) de Canela.

No primeiro dia, às 19h30, acontece a aula inaugural on-line do curso de pós-graduação em Gestão de Parques e Atrativos Turísticos da Universidade de Caxias do Sul – Campus Região da Hortênsias. A aula será com o professor Magil Marsilio e transmitida pelo canal do Youtube da instituição.

Na terça-feira, acontece o painel “O que queremos para o futuro do turismo? Oportunidades de negócio e atuação no segmento”, no Cidica, às 18h30. Nesse evento participam, presencialmente, convidados, profissionais, estudantes e empreendedores.

A secretária de Turismo de Canela, Kenia Jaeger, destaca que “o evento é destinado a todos que acreditam no turismo como motor de desenvolvimento e inovação”.

São promotores do Conecta Turismo as seguintes instituições: Prefeitura de Canela, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo – RS (Abbtur), UCS e Sicredi Pioneira.