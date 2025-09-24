Saúde e felicidade serão temas de palestras no Mate World Cultural

Canela vai receber no dia 4 de outubro palestras com renomados especialistas em saúde, felicidade e bem-estar. Os painéis temáticos serão ministrados por Gustavo Arns e Dr Tiago Yalcon e serão abordados temas como propósito, longevidade, epigenética e saúde funcional. As atividades serão gratuitas e fazem parte da programação do 2º Mate World – O Futuro é Vital. As palestras serão realizadas no Teatro da UCS Campus Hortênsias, entre às 14h e 17h. As vagas são limitadas. Inscrições podem ser feitas através do link https://sou.ucs.br/inscricoes/formulario/mate-world-o-futuro-e-vital-ext038649-ext038649.

“Segundo o Global Wellness Institute, a economia global do bem-estar deve atingir quase US$ 9 trilhões até 2028, com crescimento anual de 7,3%, acima da média mundial, e já vale 4 vezes mais que a indústria farmacêutica, impulsionado por consumidores que buscam saudabilidade, autenticidade e impacto positivo”, comenta a CEO do Mate World, Lendari Paula Letícia. “A nossa região oferece experiências com produtos e serviços que estão alinhados com essa nova proposta de Tecnologia da Natureza e Turismo de bem-estar. O futuro é natural, é vital”, ressalta ela.

GUSTAVO ARNS

Especialista nos estudos da Ciência da Felicidade no Brasil, Arns traduz décadas de pesquisa científica em caminhos práticos para uma vida mais plena. Com mestrado pela Centenary University e certificação por Yale, ele quebra paradigmas ao unir ciência e espiritualidade. É criador do maior Congresso de Felicidade do mundo e cofundador do Centro de Estudos de Felicidade, além de autor de livros ao lado de grandes nomes. Em suas palestras, ele compartilha ferramentas cientificamente comprovadas para despertar o potencial máximo de pessoas e organizações, e prova que bem-estar e alta performance caminham juntos.

Instagram: @gustavo_arns

Dr. TIAGO YALCON

Irá propor reflexões sobre “Sua genética não é o seu destino – Tecnologia da Natureza interna e externa”. Médico com abordagem em Medicina integrativa, com Pós-graduação pela Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa (ABMFI) e FaCiência, Professor na pós-graduação no Instituto Atitude Ahimsa e criador do Programa Saúde Integral Magnética.Palestrante há 20 anos. Instrutor de Liderança e Coaching, trainer internacional e master Coach. Um dos palestrantes mais requisitados no Brasil nos temas de Saúde, qualidade de vida, Líder Coach e prosperidade. Já realizou palestras e cursos para mais de 20.000 pessoas, em sete países da América do Sul. Com estilo dinâmico, divertido e motivacional tem inspirado e apoiado a várias empresas e pessoas a encontrarem um equilíbrio entre saúde, resultados e relações.

SOBRE O EVENTO

Em sua segunda edição, o Mate World terá uma programação descentralizada unindo bem-estar, alta performance e sustentabilidade tendo como anfitriã, a erva-mate ícone de conexão e vitalidade. O consumo consciente será um dos pilares do Mate World 2025, destacando como alimentos e bebidas com bioativos naturais podem ampliar o potencial humano.

Realizado pela Chimatearia, o evento irá além do universo da erva-mate. A planta é o ponto de partida para discutir novos paradigmas de saúde, consumo consciente e modelos de negócios sustentáveis, promovendo um ecossistema de inovação e experiências transformadoras. O Mate World tem o patrocínio de Chimarrão Leão e Hasam Group.

Mais informações e atualizações sobre a programação podem ser acompanhadas no perfil oficial do evento: @chimatearia.