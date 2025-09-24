Sindtur Serra Gaúcha realiza Assembleia Geral da Convenção Coletiva de Trabalho

O Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias – Sindtur Serra Gaúcha promoveu na manhã desta quarta-feira (24) sua Assembleia Geral, que abrange os setores da hotelaria e gastronomia da Região.

O encontro teve como objetivo tratar e debater temas relacionados à Convenção Coletiva de Trabalho, instrumento fundamental para a regulamentação das relações entre empregadores e trabalhadores, garantindo equilíbrio e segurança jurídica para ambas as partes.

A condução da Assembleia esteve a cargo do advogado do Sindtur, Dr. Alessandro de Oliveira, que apresentou as pautas em análise e conduziu os debates com os empresários presentes.

“A Convenção Coletiva é um pilar essencial para o setor. Por meio dela, conseguimos alinhar interesses e fortalecer a relação entre empresas e colaboradores, assegurando um ambiente de trabalho mais justo e competitivo”, destacou a direção do Sindtur.

Para mais informações, o Sindtur Serra Gaúcha atende pelo telefone (54) 3286-1418.