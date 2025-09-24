Vereadores Jone Wulff e Grazi Hoffmann têm aprovado projeto que cria o Dia Municipal da Pessoa Surda em Canela

Na sessão da última segunda-feira (22), a Câmara de Vereadores de Canela aprovou o Projeto de Lei de autoria dos vereadores Jone Wulff (PSD) e Grazi Hoffmann (PDT), que cria o Dia Municipal da Pessoa Surda e estabelece diretrizes para a promoção da inclusão, conscientização e valorização da comunidade surda no município.
A proposta reconhece os desafios enfrentados por pessoas surdas no exercício de seus direitos básicos, especialmente em relação à comunicação, à inclusão social e ao acesso a serviços públicos. Com a criação da nova data, Canela passa a contar com um importante instrumento de mobilização, capaz de ampliar a visibilidade da comunidade surda, valorizar sua cultura e a Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de incentivar ações educativas e culturais voltadas à superação de barreiras comunicacionais e à promoção da inclusão.
Para o vereador Jone Wulff, a aprovação representa um avanço significativo na pauta da acessibilidade. “A criação do Dia Municipal da Pessoa Surda é uma forma de dar visibilidade a uma comunidade que enfrenta grandes desafios no seu dia a dia. Queremos reforçar a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão de verdade, com dignidade e respeito”, afirmou.
Já a vereadora Grazi Hoffmann destacou o caráter transformador da iniciativa e a importância de sensibilizar a sociedade. “Este projeto busca conscientizar a população e valorizar a comunidade surda, reconhecendo sua cultura e sua língua. É um passo importante para construirmos uma Canela mais justa, inclusiva e respeitosa com a diversidade, como venho reafirmando”, declarou.
Com a aprovação unânime, o município reafirma seu compromisso com a igualdade, a dignidade humana e a inclusão social, em consonância com a legislação federal que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão.