40° Natal Luz de Gramado apresenta novidades para o trade turístico

O clima mágico e lúdico do 40° Natal Luz, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, começa a tomar conta de Gramado. Em evento voltado ao trade turístico, entidades representativas, vereadores, patrocinadores e empresários em geral, que foi realizado nesta quarta-feira, dia 24, no Expogramado, a Gramadotur, autarquia municipal de turismo, apresentou detalhes da edição emblemática de 40 anos. Em 88 dias de programação, o maior evento natalino do Brasil promete surpreender o público com atrações inéditas e experiências imersivas.

Com participação da Trupe de Natal e de parte dos elencos do Grande Desfile de Natal e do Nativitaten, as novidades da programação foram apresentadas pela presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, pela responsável pelo projeto de decoração urbana, Claudya Chanas, e pelos diretores dos grandes espetáculos, Heitor Knorst e Rodrigo Drecksler. Além de detalhes sobre a decoração, que terá o dourado como cor-símbolo, foram reveladas as novas atrações e as novidades nos grandes espetáculos.

Conforme a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a expectativa é de que 2,8 milhões de pessoas visitem a Serra Gaúcha na próxima temporada natalina. “Temos vários motivos para acreditar que será uma edição memorável. Estamos trabalhando muito para isso e contamos com a parceria da comunidade. Em 2023, recebemos 2,3 milhões de turistas e 97% das pessoas responderam que vieram para a região atraídas pelo evento, o que dá uma dimensão da grandeza do Natal Luz”, diz.

Entre as novidades da programação, destaque para o espetáculo protagonizado pelos mestres do ilusionismo Henry e Klauss. O Ilusion Show: Especial de Natal vai ocorrer no Palácio dos Festivais. Outra atração será o Caminho de Luzes, uma caminhada iluminada por velas que vai acontecer semanalmente, às quintas-feiras, com a proposta de resgatar a história. “Os turistas e a comunidade irão se sentir parte do espetáculo”, cita Rosa Helena.

Os tradicionais e consagrados Nativitaten e Grande Desfile de Natal chegam repaginados e também apostam na experiência imersiva. Além de cenografia renovada e novos carros alegóricos, o desfile, que será realizado na avenida das Hortênsias, irá oferecer a oportunidade de o público integrar o elenco com o Passaporte Experience. Já o Nativitaten, que ocorre no Serra Park, contará com novas cenas e músicas, além de um novo show pirotécnico e novo cenário com 7 telões de led. Com glamour e interatividade, o público terá um espaço especial a menos de 9 metros do palco.

O secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato, destaca que o Natal Luz projetou Gramado para o mundo ao longo de quatro décadas. “Nenhuma outra cidade consegue contar a história do Natal ano após ano como Gramado faz. O Natal Luz completa 40 anos e serve como exemplo de resiliência”, frisa.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, acredita que a edição de 40 anos será a maior da história. “Com foi com o Festival de Cinema e com a nossa Festa da Colônia, que quebrou todos os recordes neste ano”, afirma. Para o prefeito, o Natal Luz é fundamental para a economia turística de Gramado e do Rio Grande do Sul. “Nenhuma outra cidade gaúcha consegue atrair tantos turistas como Gramado. Passamos por dificuldades no ano passado em função das chuvas, mas recuperamos nosso interior e estamos reconstruindo os estragos na cidade. Nossa estrutura turística não foi afetada e a economia conseguiu reagir”, comemora.

