Alunos da EMEF Severino Travi participam de atividade do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim

Na quarta-feira, 24 de setembro, o 2º Pelotão Ambiental da Brigada Militar de Canela promoveu mais uma edição do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim. A ação foi conduzida pelo policial militar De Aquino, instrutor de Educação Ambiental, e contou com a participação de 28 alunos do 4º ano da Escola Municipal Severino Travi.

A atividade incluiu uma visita ao GramadoZoo, espaço que se destaca por adotar um conceito voltado ao bem-estar animal, à pesquisa, à educação e à conservação ambiental. Diferente dos zoológicos tradicionais, o local abriga exclusivamente espécies da fauna brasileira e oferece contato mais próximo com os animais.

No lugar de grades e jaulas, a estrutura conta com vidros blindados e grandes viveiros de imersão que reproduzem com fidelidade os habitats naturais. Durante a visita, os estudantes puderam observar de forma prática a importância da preservação da fauna silvestre e ampliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.