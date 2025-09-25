Brocker Turismo celebra 30 anos com nova identidades e calendário de ações que se estende até 2026

Neste mês de setembro, a Brocker Turismo está completando 30 anos de história. Três décadas conectando pessoas, destinos e experiências, seja na Serra Gaúcha ou pelo mundo. E para celebrar este marco, além de um evento especial para os colaboradores, a Brocker está organizando uma série de ações, as quais serão realizadas ao longo de um ano.

“Chegar aos 30 anos nos enche de orgulho. Queremos seguir olhando para o futuro, investindo em experiências e inovação, em pessoas e em tudo o que mantém viva a nossa missão de oferecer experiências que transformam vidas”, ressalta a CEO, Any Brocker.

Para marcar estas três décadas, a empresa apresentou seu rebranding, que buscou traduzir de forma ainda mais autêntica os valores e a identidade do grupo. A nova marca foi revelada em um encontro especial com os colaboradores, realizado ontem (23/09), e que celebrou também o protagonismo das equipes que fazem parte dessa trajetória.

Para Carlise Bianchi, diretora de Operações, “a nova identidade traduz o que somos hoje: uma empresa que se transformou junto com o mercado, é inovadora, mas que não perde de vista suas raízes e a paixão pelo que faz”. Com a tagline Descubra seu lugar em cada destino, a Brocker afirma o que oferece de forma única: experiências personalizadas que fazem com que cada viajante se sinta parte do destino, como se aquele lugar fosse feito para ele.

NOVIDADES – Uma das novidades dentro das comemorações de aniversário está o lançamento de uma série de livros colecionáveis, que terão como assunto as atrações da Serra Gaúcha, aliando cultura, natureza e história. Para ampliar ainda mais a conexão com parceiros e clientes, a Brocker também lançará o podcast Brocker News, um espaço para compartilhar novidades do turismo, tendências e conteúdos relevantes para o setor.

Na programação de lançamentos para este ano, um destaque especial é a criação de novos passeios de turismo de natureza no Vale da Lageana, ampliando o portfólio de experiências e convidando os visitantes a descobrirem cenários preservados e ainda pouco explorados da região. Estreiam em outubro e novembro, respectivamente, o Trekking das Cascatas e o Banho de Floresta.

“Os 30 anos da Brocker nos inspiram a continuar próximos das pessoas, oferecendo experiências autênticas, genuínas e que inspirem os viajantes a voltarem sempre para a Serra Gaúcha”, destaca Gabrielle Signor, diretora de Vendas.

A Brocker Turismo atua tanto no mercado B2B quanto no B2C, atendendo viajantes e parceiros com soluções completas em turismo. Além de ser referência em receptivo na Serra Gaúcha e no Brasil, a empresa é também uma das principais promotoras do destino, participando de feiras e eventos pelo Brasil e pelo mundo para levar a região a novos públicos.