Casa Vitória realiza concurso de redação e teatro em escolas de Canela para educação contra a violência doméstica

As inscrições de redações podem ser feitas por alunos do 6º ano da rede municipal até o dia 3 de outubro. O vencedor ou vencedora ganha uma bicicleta.

Lugar de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, a Casa Vitória também tem um papel importante na educação da comunidade sobre o tema. Este ano, a casa realiza uma nova edição do concurso de redação e de teatro nas escolas municipais da cidade em busca de construir novas gerações mais conscientes.

“Incluir os estudantes no debate sobre a violência doméstica gera consciência de atitudes machistas, desigualdade de gênero e promove mudanças em pequenas condutas rumo à verdade, igualdade e respeito entre homens e mulheres. O maior prêmio é todo o engajamento dos jovens que nos surpreendem com o talento e dedicação”, celebra a coordenadora da Casa Vitória Manoela Negrelli.

As atividades acontecem para faixas etárias diferentes. Os alunos do 6º ano estão convidados a participar do “2º Concurso de Redação – Canela no Enfrentamento à Violência Doméstica”. Com o apoio das escolas, eles têm até o dia 3 de outubro para inscrever suas redações que devem ter até 30 linhas e estarem dentro do tema. Os professores de Português de cada turma receberam, através da Secretaria Municipal de Educação, um material educativo sobre a atuação da Casa Vitória para ser trabalhado nas aulas.

Após análise da comissão de seleção, as três redações finalistas serão postadas no dia 20 de outubro, às 14h, no perfil do Instagram @casavitoriacanela para votação pública através de curtidas nos posts. A votação se encerra às 13h30 do dia 23 de outubro e o resultado sai no mesmo dia, às 14h. Podem participar todos os alunos e alunas matriculados no 6º ano da rede municipal de ensino. O prêmio para a melhor redação será uma bicicleta, já o segundo e terceiro lugares irão ganhar uma cesta.

Concurso de teatro já está na fase de ensaios

Já os alunos do 9º ano participam do “2º Concurso de Teatro – Canela no Enfrentamento à Violência Doméstica”. A atividade desafia os adolescentes a abordarem o tema através das artes cênicas. Cada grupo passa por todo o processo de criação de uma peça: desde a construção do roteiro, produção de elementos como a escolha de música, figurino e cenário, ensaios e, por fim, a apresentação.

A atriz e professora Paula Lovatto coordena a atividade nas escolas e ressalta a importância da iniciativa para as futuras gerações. “São trabalhos que exigem muita verdade deles. São adolescentes que 90% deles nunca fizeram teatro, nunca participaram de nada disso e é incrível o envolvimento deles com esse projeto e o respeito que eles têm em cima desse assunto que é tão forte, tão importante”, afirma.

Segundo Paula, assim como acontece com mulheres adultas, as adolescentes também não têm claro que violência doméstica vai além da agressão física e pode aparecer em demonstrações de ciúmes excessivo, por exemplo. “Em muitos casos eles vêm isso em casa e acham que é normal e o ciclo continua, então ele tem que ser quebrado em algum momento e isso a gente retrata bastante nas peças de teatro”, explica a professora. Criado no ano passado, o projeto já impactou diretamente quem participou em 2024: “Percebo o quanto já mudou a vida de algumas alunas, que estão muito mais empoderadas depois de participarem do projeto no ano passado”.

A apresentação para a comunidade acontece no dia 7 de novembro no Teatro da UCS em Canela. Como premiação, o grupo que apresentar o melhor trabalho segundo avaliação da comissão julgadora irá ganhar ingressos para parques da região.

Os dois concursos são uma iniciativa da Casa Vitória e da Prefeitura de Canela.

Para referênciaA Casa Vitória foi criada em 2021 para acolher mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Desde sua inauguração, já realizou mais de 1065 atendimentos impactando diretamente a vida de mulheres e famílias de Canela. A entidade é pioneira no estado, sendo uma das 14 casas abrigo existentes no Rio Grande do Sul. Além de oferecer um espaço seguro, se diferencia por realizar iniciativas educacionais voltadas para a prevenção e oferecer um atendimento multidisciplinar, que fortalece as mulheres atendidas e trabalha para evitar a perpetuação da violência entre gerações. O espaço é financiado exclusivamente pela Prefeitura de Canela, destacando o compromisso do município em enfrentar a violência doméstica e promover igualdade e respeito. Para acompanhar o trabalho da instituição siga @casavitoriacanela.