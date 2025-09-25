Congresso “Mulheres com Propósito” traz Michelle do Pandeiro a Gramado pela primeira vez

Nos dias *27 e 28 de setembro, a partir das **19h30, a cidade de *Gramado será palco de um encontro especial voltado ao público feminino. O *Congresso do MP – Mulheres com Propósito, promovido pela *Igreja Evangélica Rosa de Sarom, vai reunir fiéis e convidados em dois dias de programação com apresentações musicais e mensagens inspiradoras.

O destaque do evento é a presença da *cantora e pregadora Michelle do Pandeiro, que se apresenta pela primeira vez no **Rio Grande do Sul. Além dela, a programação contará com a participação da dupla *Edson e Emerson e banda convidada, prometendo momentos marcantes ao longo dos dois dias.

O congresso será realizado na Rua Constante Pascoal, 141 – Várzea Grande, em Gramado. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Serviço

O quê: Congresso do MP – Mulheres com Propósito

Quando: 27 e 28 de setembro, às 19h30

Onde: Igreja Evangélica Rosa de Sarom – Rua Constante Pascoal, 141, Várzea Grande – Gramado

Entrada: Gratuita