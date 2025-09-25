Deputado Elton Weber destina R$ 100 mil para agricultura familiar de Canela

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, esteve reunido nesta semana com o deputado estadual Elton Weber, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Durante o encontro, o parlamentar confirmou a destinação de R$ 100 mil em emenda para apoiar ações voltadas à agricultura familiar do município.

Segundo o prefeito, o recurso será utilizado para fortalecer programas que incentivam o pequeno produtor rural, promovendo o desenvolvimento econômico e garantindo melhores condições de trabalho para as famílias que vivem do interior.

Na ocasião, o prefeito também apresentou dados da Festa Colonial deste ano, considerada a maior edição da Festa Colonial dos últimos anos, um evento que valoriza justamente o trabalho das famílias rurais e movimenta a economia local e da área. “A agricultura familiar é um dos pilares da nossa economia e merece todo o apoio para continuar crescendo. Agradecemos ao deputado Elton Weber. Recursos como este fazem diferença na vida dos produtores rurais”, destacou o prefeito.

O deputado Elton Weber reforçou seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades do interior: “Nosso mandato está à disposição de Canela. Estamos felizes em apoiar iniciativas que valorizem o produtor e gerem renda no campo.”

A reunião contou também com a participação do diretor de Agricultura de Canela, Guilherme Lohmann, que apresentou demandas técnicas dos projetos estratégicos para o fortalecimento do setor.