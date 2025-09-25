Fala, Gralha!

Tenho pra mim que o vereador Leandro Gralha sempre traz depoimentos muito pertinentes quando se manifesta. Ele usa a tribuna como verdadeiro representante da sociedade que o colocou lá. Com seu jeito histriônico e sem papas na língua, dá o recado de forma direta. Sinto falta nas semanas em que ele não aparece. Às vezes, fica duas, três semanas sem usar seus espaços. Mas quando usa, faz com vitalidade.

Nesta semana, o edil eleito pelo MDB foi direto ao ponto: falou sobre a situação da Capela Mortuária no centro. Essa capela foi fechada nos últimos anos, e os velórios que ali aconteciam foram, quase em sua totalidade, transferidos para as capelas da ACM, vizinhas ao nosso Cemitério Municipal. São bem estruturadas, e o serviço oferecido pela ACM é ótimo. Mas convenhamos: não estão na melhor localização. Por mais que uma capela ao lado do cemitério faça sentido, o fato é que nosso Cemitério Municipal fica afastado da parte central da cidade — e até aí, tudo bem.

O ponto levantado por Leandro Gralha, no entanto, não foi só a transferência dos velórios. Ele criticou a cedência do antigo espaço das capelas centrais para um depósito de máquinas, atualmente utilizado pela CORSAN. As palavras do vereador foram duras e verdadeiras. Por mais que se entenda a necessidade de usar aquele terreno, não parece ser a forma mais coerente de aproveitar um espaço tão central. Se está cedido a A ou B, que se divulgue isso com clareza — e os reais motivos da utilização também. Por isso gosto quando o Leandro Gralha se manifesta. Fala mais, Gralha!

Aliás, sobre a CORSAN...

Fazer críticas ao serviço da CORSAN nos meus espaços é chover no molhado. Nesta semana, todo mundo foi pego de surpresa com novas (velhas) obras na ERS-235 para re(re)capeamento do asfalto. Segundo uma fonte minha, o serviço da empresa anterior contratada pela CORSAN foi bem ruim. Surpresa de zero pessoas, né?

Aí o que acontece: do nada, na manhã da última segunda-feira, vias interditadas, trânsito caótico e ninguém sabia o motivo! Fui ao site da EGR, que é a administradora e deveria ter gerência sobre tudo que acontece nas suas vias: nada. Conversei com algumas pessoas ligadas às prefeituras de Canela e Gramado: ninguém foi avisado. Só na metade da tarde descobriram que era obra da CORSAN.

Mas a coisa piora. O comunicado oficial foi enviado à imprensa pela nossa gloriosa empresa de água e saneamento só depois do meio-dia de terça-feira — ou seja, quase 30 horas após o início das obras. E não adianta dizer que o atraso foi “só” de 30 horas. O mínimo que esperamos é que o comunicado seja feito com antecedência. Pra variar, o usuário foi desrespeitado.

Oktoberfest Gramado

Mais um grande evento na cidade vizinha. Sempre falo nos meus espaços da felicidade que é ir ao evento em Igrejinha, muito pelo envolvimento da comunidade com tudo que acontece no Parque Almiro Grings (e fora dele também). Em Gramado, teremos grandes shows, uma Festa da Colônia anexada e uma produção que promete encantar. Que seja mais um sucesso, como foi o Festival Gaúchos, que encantou quem passou por lá durante o mês de setembro.

Ah, pra quem não sabe: o Festival Gaúchos tem assinatura da D’arte Entretenimento, empresa com DNA totalmente canelense. Temos muita gente que faz demais. Pena que, às vezes, precisa romper fronteiras pra conseguir fomentar seu trabalho!