Hospital de Canela retoma visitas a pacientes internados com regras de segurança

Após período de suspensão devido ao aumento dos casos de Covid-19, retomada ocorre a partir desta quinta-feira (25) com restrições

O Hospital de Canela informou que as visitas a pacientes internados serão retomadas nesta quinta-feira, 25 de setembro. A decisão acontece após o período de suspensão adotado no dia 15 deste mês, quando o aumento dos casos de Covid-19 na região levou a instituição a restringir totalmente o acesso de visitantes.

Com a retomada, passam a valer novas regras de segurança. Cada paciente poderá receber até três visitantes por horário de visita. O uso de máscara segue obrigatório em todas as dependências do hospital, assim como a higienização das mãos com álcool em gel antes e depois do contato com o paciente. A instituição também orienta para que não ocorram aglomerações em corredores e áreas comuns. Pessoas que apresentarem sintomas gripais não poderão realizar visitas.

Segundo o hospital, as medidas têm como objetivo proteger pacientes, colaboradores e a comunidade em geral. A direção reforça que a compreensão e a colaboração da população são fundamentais para que a retomada ocorra de forma organizada e segura.