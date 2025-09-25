Oktoberfest Gramado inicia nesta quinta (25) com entrada gratuita, shows de bandas e Festa da Colônia

Evento de estreia já tem ingressos vendidos para todos os estados do Brasil e países da América do Sul; expectativa é receber mais de 100 mil pessoas e gerar impacto de R$ 100 milhões.

A primeira Oktoberfest Gramado gera grande expectativa na Serra Gaúcha. Com uma expectativa de público superior a 100 mil pessoas e um impacto econômico projetado em mais de R$ 100 milhões, o evento reforça seu alcance nacional e internacional com ingressos já comercializados para todos os estados brasileiros, além de países como Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile.

A grande abertura acontece nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, no Expogramado, com uma noite dedicada a atrações populares e acesso gratuito. A programação deste primeiro dia começa às 11h com a abertura da Festa da Colônia, e a partir das 17h, os pavilhões da Oktoberfest abrem com shows da Banda Periquito e Rainha Musical.

Já na sexta-feira, dia 26, a grande atração é o show com Alexandre Pires. No sábado, dia 27, as atrações serão intensas com Festa da Colônia, bandas, shows nacionais, Desfile de Tratores com mais de 40 tratores pelo Centro da cidade. No domingo, as atrações serão a Festa da Colônia e o festival de bandas típicas, além da primeira etapa do Concurso Nacional de Cucas.

Um grande parque germânico no coração da Serra Gaúcha

O público pode esperar uma imersão completa na cultura alemã. O complexo do Expogramado será transformado em um grande parque germânico com muita alegria, chope, música, apresentações culturais e gastronomia. Além dos palcos, o evento contará com concursos tradicionais de chope em metro e da melhor cuca, com curadoria da influenciadora @eusoubisa. A celebração se espalha pela cidade com circuitos de chope em hotéis e estabelecimentos parceiros.

A parceria inédita com a Festa da Colônia montará uma estrutura completa na área externa com acesso gratuito todos os dias, oferecendo o melhor da gastronomia típica em fornos a lenha, bier gartens e feira de produtos coloniais.

Programação eclética para todos os públicos

A estrutura conta com três palcos que receberão mais de 25 bandas regionais e típicas como Rainha Musical, Corpo e Alma, Banda Chopão e Banda Cavalinho, garantindo o autêntico clima germânico. Em paralelo, a programação é liderada por grandes shows nacionais:

Alexandre Pires (26 de setembro)

(26 de setembro) Clayton & Romário e Danilo & Davi (27 de setembro)

(27 de setembro) Maiara & Maraisa (04 de outubro)

“Nossa expectativa é muito alta e os números já mostram a força do evento antes mesmo de começar. Preparamos uma festa para todos, que une a tradição alemã com a alegria brasileira. Será uma experiência única que vai transformar Gramado em um grande parque germânico, celebrando a cultura, a música e a nossa gente“, afirma Marcos Slongo, empresário e um dos organizadores do evento.

Sobre a Oktoberfest Gramado – A 1ª Oktoberfest Gramado acontece de 25 de setembro a 05 de outubro de 2025, na Expogramado. O evento terá uma programação musical intensa, com mais de 25 bandas que animarão o público, além de shows nacionais de grande porte com os astros Alexandre Pires e a dupla Maiara & Maraisa. Para completar a experiência, a festa manterá vivas as tradições germânicas com concursos típicos, como o de Chope em Metro,Concurso de Melhor Cuca do Brasil, entre outras atrações. Realização: Grupo Austral, Delta Entretenimento, Atours Produtora de Eventos e Ugioni Shows.

SERVIÇO:

O quê: Oktoberfest Gramado – 1ª Edição (em parceria com a Festa da Colônia)

Oktoberfest Gramado – 1ª Edição (em parceria com a Festa da Colônia) Quando: De 25 de setembro a 05 de outubro de 2025

De 25 de setembro a 05 de outubro de 2025 Onde: Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro, Gramado/RS)

Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4111 – Centro, Gramado/RS) Abertura (25/09 – Quinta-feira):

Ingressos:

Acesso Gratuito: A área externa (Festa da Colônia) tem entrada livre todos os dias. Os pavilhões da Oktoberfest também têm entrada franca em todas as quintas-feiras.

A área externa (Festa da Colônia) tem entrada livre todos os dias. Os pavilhões da Oktoberfest também têm entrada franca em todas as quintas-feiras. Ingressos Pagos: Os shows nacionais e a programação de bandas nos pavilhões principais (Sexta a Domingo) são pagos, com ingressos à venda na plataforma Bilheteria Digital.

Mais Informações:



Programação do primeiro fim de semana

Quinta-feira, 25 de setembro – Abertura

A primeira noite da festa dará o tom da celebração com a cerimônia de abertura e shows de bandas tradicionais com entrada franca.

Festa da Colônia (Fornos e Feira): 11h à 00h

17h: Recepção com a Banda Amigos do Caneco (Palco 2)

Recepção com a Banda Amigos do Caneco (Palco 2) 19h: Cerimônia de Abertura (Palco 1)

Cerimônia de Abertura (Palco 1) 20h: Show com a Banda Periquito (Palco 1)

Show com a Banda Periquito (Palco 1) 23h: Show com a banda Rainha Musical (Palco 1)

Sexta-feira, 26 de setembro

A sexta-feira mescla a tradição das bandinhas típicas com um grande show de renome nacional, prometendo agitar o público.

Festa da Colônia (Fornos e Feira): 11h às 03h. Entrada gratuita.

12h: Apresentação da Bandinha Típica América (Palco Festa da Colônia). Entrada gratuita.

Apresentação da Bandinha Típica América (Palco Festa da Colônia). 19h: Show com a banda The Willers (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a banda The Willers (Palco 2). 21h: Show com a Banda Monte Carlo (Palco 1). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a Banda Monte Carlo (Palco 1). 00h: Show nacional com Alexandre Pires (Palco 1). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show nacional com Alexandre Pires (Palco 1). 02h: Show com a banda Kaiser Musik (Palco 1). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Sábado, 27 de setembro

O sábado será um dia repleto de atrações, desde apresentações de corais e danças folclóricas até shows de destaque no cenário musical.

Festa da Colônia (Fornos e Feira): 11h às 03h. Entrada gratuita.

12h: Apresentação do Coro Vozes de Gramado (Palco Festa da Colônia). Entrada gratuita.

Apresentação do Coro Vozes de Gramado (Palco Festa da Colônia). 14h: Show com a Banda Típica Macega Show (Palco Festa da Colônia). Entrada gratuita.

Show com a Banda Típica Macega Show (Palco Festa da Colônia). 14h : Desfile de Tratores. Saída do ExpoGramado até a Rótula das Bandeiras (Mais de 40 tratores confirmados).

Desfile de Tratores. Saída do ExpoGramado até a Rótula das Bandeiras (Mais de 40 tratores confirmados). 16h: Show com a Banda Saxônia (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a Banda Saxônia (Palco 2). 18h: Apresentação do Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Apresentação do Grupo de Danças Sonnenschein (Palco 2). 20h: Show com a Banda Kamarilia (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a Banda Kamarilia (Palco 2). 22h: Show com Danilo e Davi (Palco 1). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com Danilo e Davi (Palco 1). 00h: Show com a banda Kaiser Musik (Palco 1). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a banda Kaiser Musik (Palco 1). 02h: Show com Clayton & Romário (Palco 1). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Domingo, 28 de setembro

O domingo encerra o primeiro fim de semana com uma programação diversificada, ideal para aproveitar em família.

Festa da Colônia (Fornos e Feira): 11h à 00h. Entrada gratuita.

12h: Show com Cassyano Islaba & Banda (Palco Festa da Colônia). Entrada gratuita.

Show com Cassyano Islaba & Banda (Palco Festa da Colônia). 14h: Show com a banda Kaiser Musik (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a banda Kaiser Musik (Palco 2). 14h- 1ª Fase do Concurso Nacional de Cucas.

1ª Fase do Concurso Nacional de Cucas. 16h: Show com a Banda Musical Quantum (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a Banda Musical Quantum (Palco 2). 18h: Show com a Banda Exemplo (Palco 2). Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Show com a Banda Exemplo (Palco 2). 21h: Show com a Banda Choppão (Palco 2).Ingressos na Plataforma Bilheteria Digital.

Observação: A programação da Festa da Colônia na segunda-feira, 29/09, funcionará das 11h às 22h.