Semifinal do Futsal Feminino acontece nesta quinta-feira

As mulheres entrarão em campo nesta quinta-feira, dia 25, em busca de uma vaga na final do Campeonato Aberto de Futsal Feminino de Canela. As disputas acontecerão a partir das 20h no Ginásio Carlinhos da Vila.

Os confrontos da semifinal serão entre: Donna Futsal x Antes do Bar/PFC e UNPF x Blackout. O campeonato é promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) e a final acontecerá no dia 2 de outubro. Mais informações sobre o campeonato e classificação podem ser obtidas através do site: www.copafacil.com/2025femininocanela.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela



