Série Ouro de Futsal de Canela tem início com goleadas e equilíbrio na 1ª rodada

A bola começou a rolar na principal competição do futsal canelense! A Série Ouro 2025 teve sua 1ª rodada disputada nesta semana no Ginásio Carlinhos da Vila e já deixou claro que a briga pelo título promete muita emoção.

Goleadas e vitórias importantes na abertura

A noite de segunda-feira (22) abriu a competição com dois confrontos. O destaque ficou para a goleada do Hortênsias Futsal, que não tomou conhecimento da UJSM e venceu por 9 a 0, assumindo a liderança logo na estreia.

No segundo jogo, o Guará Futsal também mostrou força e venceu a Galera da Estevão por 4 a 1, somando seus primeiros três pontos.

Na quarta-feira (24), a rodada foi concluída com mais dois duelos equilibrados. O JA Futsal superou o MB Sports por 2 a 0, enquanto o Corinthians venceu o Monterrey por 2 a 1 em uma das partidas mais disputadas da semana.

Segunda rodada tem transmissão ao vivo

A disputa continua na próxima semana com a 2ª rodada da Série Ouro, e a Folha TV transmite ao vivo a rodada de segunda-feira (29), direto do Ginásio Carlinhos da Vila:

20h: Bola 8/R7 X Corinthians

20h45: MB Sports X Hortênsias Futsal

A rodada segue na quarta-feira (1º de outubro):

20h: UJSM X Galera da Estevão

20h45: Monterrey X Guará Futsal

Acompanhe a cobertura completa da Série Ouro no Portal da Folha e nas redes sociais da Folha TV. A temporada promete grandes jogos, rivalidades intensas e futsal de alto nível em Canela!